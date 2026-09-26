Cómo encontrar diésel más barato en California: 3 métodos legales para camioneros

El pasado 21 de septiembre, el promedio nacional del combustible diésel superó los $6.50 dólares por galón, de acuerdo con la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA). De hecho, en California es aún más alto: $8.24 dólares por galón, siendo el precio más elevado de todo el país.

Para los operadores de camiones, que pueden cargar decenas o más de 100 galones en una sola parada, existen métodos para ahorrar unos cuantos centavos de diferencia por galón.

Se trata de estrategias legales para reducir el costo, por lo que ninguna se refiere a combustible no autorizado o prácticas que puedan generar problemas fiscales.

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3 trucos para comprar diésel más barato

1. Comparar el precio de las estaciones antes de llegar

El primer método consiste en no esperar hasta tener el tanque casi vacío para decidir dónde cargar. Las aplicaciones especializadas para camioneros permiten comparar estaciones compatibles con vehículos comerciales y revisar sus precios antes de desviarse de la ruta.

Una de las opciones es Trucker Path, cuya herramienta de combustible permite buscar estaciones diseñadas para camiones y comparar precios a lo largo de una ruta. La plataforma también muestra información sobre estacionamiento y otros servicios que pueden ser relevantes para un conductor profesional.

La ventaja está en convertir la compra de combustible en parte de la planificación del viaje. Si dos estaciones se encuentran relativamente cerca de la ruta y una ofrece un precio menor, el conductor puede calcular si el ahorro compensa el desvío.

Una estación puede tener un precio menor en el letrero, pero otra puede ofrecer un descuento mediante una aplicación o tarjeta de combustible que termine dejando un costo efectivo inferior.

2. Utilizar aplicaciones de descuentos para camioneros

Otra alternativa son las plataformas que negocian precios especiales directamente con estaciones y permiten al conductor pagar menos que el precio publicado.

Entre ellas está 10-4 by WEX, una aplicación dirigida a camioneros independientes y pequeños operadores. La compañía asegura que sus usuarios ahorran, en promedio, 46 centavos por galón, aunque esa cifra corresponde al desempeño que reporta la propia empresa y no representa un ahorro garantizado en cada estación.

La aplicación permite localizar descuentos, seleccionar una estación y activar el combustible mediante un código.

También está Mudflap, que ofrece descuentos en una red de miles de paradas para camiones. La empresa anuncia ahorros de hasta $1 por galón en determinadas estaciones, pero, nuevamente, el descuento depende del establecimiento y de las condiciones aplicables.

El procedimiento es legal porque se trata de precios negociados comercialmente entre la plataforma y las estaciones. Para el camionero, lo importante es revisar cuánto queda el galón después del descuento antes de confirmar la compra.

Por ejemplo, si un descuento de 46 centavos se aplicara a 150 galones, la diferencia teórica sería de $69 dólares en una sola carga. El ahorro real dependerá del precio de la estación, el descuento disponible y las condiciones del programa.

3. Aprovechar tarjetas y programas de combustible para profesionales

Los camioneros que cargan combustible con frecuencia también pueden reducir sus costos mediante tarjetas de combustible, programas para conductores profesionales y redes comerciales.

Este método puede ser especialmente útil para propietarios-operadores y pequeñas flotas porque algunos programas ofrecen precios negociados que no están disponibles para cualquier cliente que pague directamente en el surtidor.

Por ejemplo, WEX señala que su red de descuentos está diseñada para proporcionar a camioneros independientes acceso a precios que tradicionalmente estaban reservados para grandes flotas. Su aplicación 10-4, además de localizar descuentos, permite pagar con una tarjeta de débito o crédito vinculada y registrar digitalmente las compras.

Los programas de fidelidad de grandes cadenas también pueden generar beneficios, aunque hay que revisar las condiciones. Pilot, por ejemplo, ofrece a conductores profesionales puntos por cada galón de diésel comercial y programas que permiten aumentar la cantidad de puntos obtenidos cuando se cumplen determinados requisitos de consumo.

La estrategia más eficiente puede ser combinar estos programas con la comparación previa de precios: primero localizar las estaciones disponibles, después calcular el precio con descuento y finalmente escoger la alternativa que represente el menor costo total sin añadir un desvío innecesario.

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