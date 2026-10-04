Trabajos de Halloween que todavía están contratando: cuánto pagan y cómo aplicar

Halloween no solo mueve millones de dólares en disfraces, dulces y decoraciones. Octubre también abre una temporada laboral particular en Estados Unidos: hay empresas que pagan por asustar personas, interpretar monstruos, maquillar personajes o vigilar que nadie se pierda dentro de un laberinto oscuro.

Y aunque muchas compañías comenzaron a contratar personal durante el verano, todavía quedan oportunidades cuando la temporada de Halloween ya está en marcha.

Parques temáticos y atracciones de terror mantienen vacantes temporales en estados como Texas y California. Algunos puestos resultan especialmente atractivos para quienes buscan un ingreso extra porque no requieren experiencia previa y ofrecen capacitación.

Las remuneraciones varían según el trabajo y el empleador. Entre las ofertas que continúan publicadas hay puestos que pagan desde alrededor de $15 hasta más de $18 por hora, además de otras oportunidades temporales vinculadas con Halloween.

Six Flags todavía busca personas para asustar visitantes en Texas

Una de las oportunidades más llamativas está en Six Flags Fiesta Texas, en San Antonio. El parque sigue buscando trabajadores temporales para su temporada Fright Fest 2026, incluso después de que terminaran las audiciones programadas originalmente.

Uno de los puestos es el de Scare Actor, cuya tarea es interpretar personajes dentro de zonas de terror y casas embrujadas, interactuando con los visitantes durante el evento.

El salario de los llamados “scare actor jobs” llega a $15 por hora y hay una ventaja para quienes nunca trabajaron como actores: no se exige experiencia previa.

Six Flags indica en su convocatoria que capacitará a las personas seleccionadas. Haber participado anteriormente en teatro, actividades escolares o experiencias similares puede ayudar, pero no es un requisito.

El trabajo sí tiene exigencias físicas. Los empleados pueden pasar largos períodos de pie, caminar, agacharse y moverse dentro de las atracciones. También deben estar disponibles para trabajar durante noches, fines de semana y días festivos.

Aunque las audiciones de 2026 ya concluyeron, la empresa señala expresamente que todavía está contratando Scare Actors y Specialty Acts para esta temporada.

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También buscan personas capaces de trabajar sobre zancos

Para quienes tengan habilidades algo más particulares, existe otra oportunidad en el mismo parque. Six Flags Fiesta Texas también mantiene abierta una búsqueda de Stilt Walkers, artistas que interpretan personajes caminando sobre zancos durante Fright Fest.

La remuneración publicada para estos puestos llega a $16 por hora. En este caso, la convocatoria también indica que la contratación continúa después de finalizadas las audiciones generales de la temporada.

Fright Fest se extenderá en el parque hasta el 1 de noviembre, por lo que las oportunidades son temporales y están concentradas en las semanas previas y posteriores a Halloween.

California busca trabajadores para mantener seguros sus laberintos de terror

No todos los empleos de Halloween requieren disfrazarse de monstruo. En Knott’s Scary Farm, en Buena Park, California, todavía aparece publicada una vacante para trabajar como Blackout Team Member, un puesto destinado a mantener el funcionamiento y la seguridad dentro de los laberintos y atracciones.

Estos trabajadores ayudan a controlar el movimiento de los visitantes, responden preguntas, colaboran con las salidas y vigilan que las personas continúen avanzando de manera ordenada.

El empleo paga $16.90 por hora, requiere tener al menos 18 años y finaliza el 31 de octubre, último día de la temporada 2026 de Knott’s Scary Farm. Es una alternativa interesante para alguien que quiere trabajar durante Halloween pero no necesariamente quiere actuar frente al público.

Knott’s paga más de $18 por hora a algunos de sus monstruos

En la misma atracción de California existe una búsqueda mucho más especializada. Knott’s Scary Farm está contratando Stilt Walking Monsters, artistas que interpretan monstruos mientras caminan sobre zancos. El salario publicado es de $18.03 por hora.

A diferencia de otros trabajos de Halloween para principiantes, este sí requiere experiencia previa utilizando zancos. Los candidatos deben poder mantenerse en personaje mientras se desplazan de manera segura durante períodos prolongados.

El calendario de Knott’s Scary Farm incluye numerosas noches durante octubre y culmina el 31 de octubre.

En Texas también buscan actores para casas embrujadas

Las grandes cadenas de parques no son las únicas que necesitan personal. En San Antonio también aparecen oportunidades estacionales para trabajar como actor dentro de atracciones de terror.

Ripley’s, por ejemplo, ha publicado una búsqueda de Seasonal Haunted House Actors para su experiencia Nightmare at the Wax Museum, ubicada en Alamo Plaza.

El trabajo consiste en interpretar personajes de terror, utilizar disfraces, máscaras y maquillaje e interactuar con los visitantes sin abandonar el personaje.

La experiencia previa en actuación, teatro, improvisación o atracciones de terror es valorada, pero no aparece como una condición indispensable. En este caso, la convocatoria está orientada a cuatro sábados por la noche durante octubre, con turnos de aproximadamente cinco horas.

No todo es actuar: Halloween también necesita maquilladores y técnicos

Una búsqueda laboral alrededor de Halloween puede ofrecer más alternativas de las que parece. El portal de empleo de Six Flags mantiene decenas de posiciones relacionadas con sus eventos de otoño en diferentes partes del país.

Además de actores y personajes, aparecen oportunidades para maquilladores, técnicos de atracciones, asistentes de vestuario, managers de escenario, personal de acceso y trabajadores encargados de orientar a los visitantes.

En Texas, por ejemplo, la compañía continúa mostrando puestos de Fright Fest para maquilladores y técnicos, además de actores. En California también mantiene vacantes de entretenimiento y operación vinculadas con sus eventos de Halloween.

Esto amplía las posibilidades para quienes no tienen experiencia teatral pero sí conocimientos técnicos, de maquillaje, costura, atención al cliente o producción de eventos.

Cómo buscar un trabajo de Halloween antes de que termine octubre

El tiempo es un factor importante. La mayoría de estas contrataciones son estacionales y terminan entre el 31 de octubre y los primeros días de noviembre. Además, una vacante que aparece disponible hoy puede cerrar en cuanto la empresa complete el personal necesario. Por eso conviene comprobar directamente el portal de empleo de cada compañía antes de presentar una solicitud.

También hay que mirar con atención las condiciones. Algunos puestos aceptan candidatos sin experiencia y ofrecen capacitación, mientras que otros exigen habilidades específicas, como actuar sobre zancos o conocimientos técnicos. Y el salario tampoco es igual en todas las ubicaciones.

Para quienes buscan un ingreso adicional durante octubre, sin embargo, Halloween todavía ofrece una particular ventana laboral: durante unas pocas semanas, saber interpretar un monstruo, maquillar una herida falsa o simplemente mantener en orden una casa embrujada puede convertirse en un trabajo remunerado.

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