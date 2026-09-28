Chipotle revive sus margaritas de $6 por Halloween: estas son las 5 ciudades donde estarán disponibles

Chipotle quiere calentar motores para Halloween recuperando una bebida que llevaba años fuera de su menú. La compañía anunció este 28 de septiembre el regreso temporal de su margarita original, que podrá comprarse por $6 dólares en cinco ciudades de Estados Unidos durante octubre.

La promoción forma parte del “Summon the Spirits Tour”, una gira de locales temporales que comenzará en Denver y terminará en Nueva Orleans durante el fin de semana de Halloween. Cada parada funcionará únicamente durante dos días.

La compañía asegura que decidió recuperar la bebida después de años de pedidos de clientes en redes sociales. La margarita había desaparecido del menú, pero seguía generando publicaciones nostálgicas y solicitudes para que regresara.

Puedes ver: Por qué se pone plata debajo del plato de ñoquis cada 29 y qué significa realmente

Dónde se venderán las margaritas de Chipotle por $6

Las margaritas estarán disponibles para clientes de 21 años o más, los viernes y sábados correspondientes a cada parada, entre las 3:00 p.m. y las 9:00 p.m., hora local.

Denver, Colorado: 2 y 3 de octubre, en 2760 S. Colorado Blvd.

2 y 3 de octubre, en 2760 S. Colorado Blvd. Nueva York: 9 y 10 de octubre, en 185 Montague St., Brooklyn.

9 y 10 de octubre, en 185 Montague St., Brooklyn. Dallas, Texas: 16 y 17 de octubre, en 2401 Victory Park Lane.

16 y 17 de octubre, en 2401 Victory Park Lane. Los Ángeles, California: 23 y 24 de octubre, en 7660 W. Sunset Blvd.

23 y 24 de octubre, en 7660 W. Sunset Blvd. Nueva Orleans, Louisiana: 30 y 31 de octubre, en 2801 Magazine St.

La oferta, por lo tanto, no estará disponible en todos los restaurantes de Chipotle. Cada fin de semana habrá un único establecimiento participante en la ciudad correspondiente.

Qué lleva la margarita de Chipotle

Chipotle recuperará su receta clásica, elaborada con cinco ingredientes: tequila, triple sec, jugo de cítricos, néctar de agave y una rodaja de lima fresca.

Durante las jornadas especiales, algunas áreas de los restaurantes elegidos se transformarán en bares de margaritas con decoración de Halloween, actividades y oportunidades de obtener premios de la cadena.

Dallas tendrá además una particularidad: ofrecerá una versión frozen de la margarita, junto con la preparación tradicional. La elección hace referencia a la relación de la ciudad con la historia de la margarita congelada.

Puedes ver: Alimentos que debe evitar una persona con diabetes para mantener su salud

Nueva York tendrá la promoción durante dos días

Para los clientes del área de Nueva York, la cita será el viernes 9 y sábado 10 de octubre en el restaurante Chipotle ubicado en 185 Montague Street, Brooklyn.

La margarita de $6 estará disponible entre las 3:00 p.m. y las 9:00 p.m., exclusivamente para mayores de 21 años.

Es una promoción particularmente limitada: quienes estén en Nueva York tendrán únicamente esas dos jornadas para probarla antes de que la gira continúe rumbo a Dallas.

Chipotle también prepara el regreso de Boorito

La gira de margaritas funcionará como antesala de Boorito, la tradicional promoción de Halloween de Chipotle.

La compañía confirmó que Boorito regresará el 31 de octubre de 2026, aunque todavía no reveló cuál será la oferta de este año. Los detalles serán anunciados más adelante durante octubre.

En 2025, por ejemplo, los miembros de Chipotle Rewards que acudieron disfrazados recibieron una oferta de platos principales por $6, pero no conviene asumir que las condiciones serán iguales este año hasta que Chipotle publique las reglas de la edición 2026.

Sigue leyendo:

Las mejores ofertas de Halloween: Chipotle, Krispy Kreme, Burger King y más

7 Brew anunció la apertura de docenas de establecimientos en más de 20 estados