Por qué se pone plata debajo del plato de ñoquis cada 29 y qué significa realmente

Cada 29 de mes, muchas mesas de América Latina, España e Italia repiten el mismo ritual: un plato de ñoquis y, debajo, un billete o una moneda. La costumbre está tan instalada que suele cumplirse casi automáticamente, pero detrás de ese gesto hay una mezcla de inmigración italiana, economía doméstica y una vieja leyenda vinculada con la prosperidad.

No existe una única explicación histórica completamente comprobada. En realidad, sobreviven dos grandes versiones que terminaron mezclándose con el tiempo.

¿Por qué se comen ñoquis el día 29?

Una de las explicaciones más extendidas está relacionada con los inmigrantes italianos que llegaron masivamente a distintos países latinoamericanos entre fines del siglo XIX y comienzos del XX.

El día 29 caía prácticamente al final del mes, cuando el dinero comenzaba a escasear en muchas familias trabajadoras. Los ñoquis resultaban ideales porque podían prepararse con ingredientes económicos y rendidores, principalmente papa y harina.

Según esta versión, los inmigrantes que estaban en una situación económica más cómoda invitaban a comer a compatriotas recién llegados o con menos recursos. Al terminar, dejaban discretamente unas monedas debajo del plato para ayudarlos a atravesar los últimos días hasta cobrar nuevamente.

Con los años, aquel gesto de solidaridad habría adquirido otro significado: poner dinero debajo del plato pasó a representar el deseo de que nunca falten recursos durante el mes siguiente.

La costumbre se suma a otros rituales para atraer dinero y abundancia que suelen repetirse al comienzo de cada mes.

¿Qué significa poner dinero debajo del plato de ñoquis?

Hoy la tradición tiene un significado fundamentalmente simbólico. El dinero se coloca debajo del plato para atraer prosperidad, abundancia y buena fortuna económica durante el mes que comienza. No importa necesariamente cuánto dinero sea: puede utilizarse una moneda o un billete.

En algunas familias también se acostumbra guardar ese dinero hasta el siguiente día 29, como una especie de amuleto de prosperidad.

No existe, sin embargo, un protocolo único. Como ocurre con muchas tradiciones populares, cada familia fue incorporando sus propias variantes.

La leyenda de San Pantaleón y los ñoquis del 29

Existe además una explicación mucho más antigua y pintoresca. La leyenda está vinculada con San Pantaleón, un médico cristiano que habría recorrido el norte de Italia ayudando a personas necesitadas.

Según la tradición popular, un día 29 pidió comida a una humilde familia de campesinos. Aunque tenían poco, lo invitaron a compartir su mesa y le sirvieron ñoquis. Antes de marcharse, Pantaleón les habría anunciado que vendrían tiempos de abundancia. Cuando la familia levantó los platos, encontró monedas debajo de ellos.

La historia terminó asociando tres elementos que todavía sobreviven en el ritual: el día 29, los ñoquis y el dinero debajo del plato.

Pero conviene tomarla por lo que es: una leyenda popular, no un episodio histórico del que exista documentación concluyente. Incluso las distintas versiones difieren sobre detalles como la fecha exacta del supuesto encuentro.

¿La tradición realmente viene de Italia?

Los ñoquis, naturalmente, forman parte de la gastronomía italiana. Pero la costumbre de comerlos todos los días 29 del año adquirió una identidad especialmente fuerte en Sudamérica.

Actualmente está muy arraigada en Argentina y Uruguay, y también existen variantes en Paraguay y Brasil, países que recibieron importantes corrientes migratorias italianas.

Por eso, más que una tradición italiana trasladada intacta, los ñoquis del 29 pueden entenderse como una costumbre que se consolidó y adquirió características propias en el Río de la Plata.

¿El billete va arriba o debajo del plato?

La tradición más extendida indica que debe colocarse debajo del plato antes de empezar a comer.

Puede ser una moneda o un billete. Lo importante, según la creencia popular, no es su valor sino lo que representa: que el próximo mes llegue con dinero, trabajo y abundancia.

Algunas personas vuelven a utilizar ese mismo dinero el siguiente 29; otras lo guardan, lo gastan o simplemente repiten el ritual con otro billete. Ninguna de esas variantes modifica el sentido original de la costumbre.

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