Rituales para el primer día del mes: cómo atraer dinero, abundancia y alejar las malas energías

Cada comienzo de mes representa una nueva oportunidad para dejar atrás lo negativo y abrir espacio a la prosperidad. Dentro del esoterismo, el primer día del calendario es considerado un portal energético que favorece los rituales destinados a atraer dinero, buena suerte y protección.



Muchas tradiciones sostienen que realizar ciertas prácticas durante esta fecha ayuda a potenciar las intenciones para las semanas siguientes, favoreciendo el cumplimiento de objetivos y alejando la envidia o las malas vibras.



Si buscas iniciar el mes con la mejor energía, estos tres rituales utilizan ingredientes ampliamente relacionados con la abundancia y la protección.

Ritual con arroz para atraer prosperidad al hogar

El arroz es uno de los elementos más utilizados en rituales debido a su fuerte simbolismo. Se le relaciona con la fertilidad, la abundancia, la prosperidad y la buena fortuna. Además, por su color blanco, también representa la limpieza energética, la armonía y la protección.



Para realizar este ritual, durante la noche del último día del mes coloca un puñado de arroz dentro de un litro de agua y déjalo reposar hasta el día siguiente.



El primer día del nuevo mes, cuela el agua y colócala en un rociador. Luego recorre cada rincón de tu casa mientras rocías el ambiente y repites la siguiente intención:



“Que este mes que comienza entre la abundancia y la prosperidad que merezco. Gracias, gracias, gracias.”

Al finalizar, entierra el arroz en una maceta o en un lugar con tierra y vierte allí el agua restante.

Ritual con canela para llamar al dinero

Desde la antigüedad, la canela ha sido utilizada en ceremonias relacionadas con la prosperidad y la pasión. Incluso era una ofrenda habitual dedicada a importantes deidades, por lo que continúa siendo uno de los ingredientes más empleados en rituales para atraer abundancia económica.



Para este procedimiento necesitarás una vela amarilla, un sahumerio o incienso de sándalo o canela, una copa con agua y una rama de canela.



Una vez preparado el altar, enciende el incienso y la vela. Después, cierra los ojos e imagina que una intensa luz amarilla rodea todo tu cuerpo.



Mientras mantienes esa visualización, repite tres veces la siguiente afirmación: “Este mes que comienza, la prosperidad será mía. Este mes que comienza, el dinero llegará a manos llenas. Este mes que comienza, viviré la abundancia que merezco. Gracias, gracias, gracias.”



Cuando la vela termine de consumirse, arroja el agua con la mano izquierda sobre una maceta o un espacio con tierra. La rama de canela deberá guardarse donde conservas tu dinero y permanecer allí hasta el último día del mes.



Al finalizar ese ciclo, quémala y deposita las cenizas en un lugar con tierra.

Ritual con laurel para alejar la envidia y las malas vibras

El laurel es otra planta ampliamente asociada con la protección energética además de sus propiedades naturales, las tradiciones esotéricas le atribuyen la capacidad de eliminar bloqueos, disipar la envidia y mantener alejadas las malas intenciones.



Para este ritual coloca un carbón encendido dentro de un recipiente resistente al calor y agrega tres hojas de laurel.



Con el recipiente en la mano, recorre lentamente cada espacio de tu casa, deteniéndote algunos segundos en cada habitación mientras repites: “Que entre todo lo bueno y se vaya todo lo malo. Que se alejen la envidia, las trabas y las malas intenciones de quienes me rodean.”



Al terminar el recorrido, agradece diciendo: “Gracias, gracias, gracias“. Deja el recipiente detrás de la puerta principal hasta que las hojas se consuman completamente y el carbón se enfríe. Finalmente, desecha los restos utilizando la mano izquierda en una maceta o cualquier lugar con tierra.

Tres rituales para comenzar el mes con energía positiva

El arroz, la canela y el laurel forman parte de algunas de las prácticas más populares dentro del esoterismo para iniciar un nuevo mes. Ya sea con la intención de atraer prosperidad, fortalecer la economía o mantener alejadas las energías negativas, estos rituales buscan acompañar el inicio de un nuevo ciclo con pensamientos de abundancia, protección y bienestar.

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