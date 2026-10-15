Disfraces de moda para Halloween 2026: 10 ideas fáciles y baratas para hacer en casa

Halloween 2026 llega con una mezcla inesperada de tendencias. Hay personajes de películas de terror, figuras de videojuegos, estrellas de la música y hasta juguetes antiestrés convertidos en disfraces. Pero para sumarse a las modas del 31 de octubre no es necesario comprar un traje completo ni gastar una fortuna.

Google publicó el 14 de octubre su nuevo informe Frightgeist, que identifica los disfraces con mayor crecimiento en búsquedas en Estados Unidos. Entre las sorpresas aparecen Buddy the Unicorn, el juguete NeeDoh, personajes de Minecraft y hasta una versión disco de Scooby-Doo.

La buena noticia para quienes buscan disfraces de Halloween baratos es que muchas de estas ideas pueden adaptarse con ropa que ya tienen en casa, accesorios económicos, maquillaje o materiales de manualidades.

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Disfraces de moda para Halloween 2026 (y cómo hacerlo en casa)

Estas son diez opciones inspiradas en las tendencias de 2026, con ideas para niños, adultos, parejas y grupos de amigos.

1. KPop Demon Hunters: disfraces para niñas y grupos de amigas

Los personajes de KPop Demon Hunters siguen siendo una de las grandes inspiraciones para Halloween. Netflix anunció nuevas líneas de disfraces para 2026, tanto para adultos como para niños.

Para recrear un estilo inspirado en Rumi, Mira o Zoey sin comprar el atuendo oficial, se pueden combinar prendas coloridas, chaquetas llamativas, accesorios brillantes y peinados similares a los personajes.

Cómo hacerlo barato: utilizar ropa deportiva, botas o tenis que ya tengas y concentrar el gasto en una peluca o accesorio reconocible. Es una buena alternativa para tres amigas que quieran vestirse con una misma temática.

2. Buddy the Unicorn: uno de los disfraces más buscados de 2026

Buddy the Unicorn ocupa el primer lugar entre los disfraces que más crecen en búsquedas en Google Frightgeist 2026. El personaje está relacionado con la película de terror Buddy y representa una alternativa para quienes prefieren los disfraces inquietantes, pero con una apariencia aparentemente tierna.

Cómo hacerlo barato: partir de ropa de un solo color y elaborar accesorios de unicornio con fieltro, cartón y espuma. El reconocimiento del personaje dependerá de reproducir sus rasgos característicos, por lo que conviene consultar una imagen de referencia antes de empezar.

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3. Minecraft: un disfraz fácil con cajas de cartón

Los personajes de Minecraft siguen presentes en las búsquedas de Halloween. En la clasificación de Google para 2026 aparece Verity, relacionada con el universo del videojuego.

Una de las ventajas de Minecraft es que su estética pixelada resulta relativamente sencilla de reproducir con materiales caseros.

Cómo hacerlo barato: utilizar una caja de cartón para crear una cabeza cuadrada, pintarla con figuras geométricas y combinarla con ropa de colores similares al personaje elegido.

También se pueden elaborar espadas y herramientas decorativas de cartón blando. Es importante evitar accesorios con puntas duras cuando el disfraz es para niños.

4. Michael Jackson en Thriller: una chaqueta roja y maquillaje

El estilo de Michael Jackson durante la época de Thriller vuelve a despertar interés. Google señala que las búsquedas relacionadas con disfraces del cantante alcanzaron su nivel más alto en diez años.

La prenda más característica es la chaqueta roja, acompañada de pantalones oscuros y un maquillaje inspirado en la estética del videoclip.

Cómo hacerlo barato: buscar una chaqueta roja de segunda mano y utilizar maquillaje para recrear el aspecto de zombi. Puede funcionar tanto como disfraz individual como para un grupo que quiera representar la famosa coreografía.

5. Dolly Parton: un disfraz divertido para adultos

La cantante Dolly Parton aparece entre las tendencias de Halloween de Google, especialmente vinculada con las búsquedas de pelucas rubias.

Su estilo es reconocible por el cabello voluminoso, los brillos, las botas y la vestimenta country.

Cómo hacerlo barato: combinar jeans, una camisa llamativa, botas y una peluca rubia. Los accesorios brillantes pueden fabricarse con materiales de manualidades o recuperarse de ropa que ya no se utiliza.

6. Scooby-Doo estilo disco: ideal para parejas

Google incluye a Disco Scooby-Doo entre los disfraces emergentes de 2026. Para una versión en pareja, una persona puede representar a Scooby-Doo y otra a Shaggy, incorporando detalles inspirados en la moda disco de los años setenta.

Cómo hacerlo barato: para Shaggy basta una camiseta verde, pantalones marrones y un peinado despeinado. Para Scooby-Doo se puede utilizar ropa marrón, orejas de fieltro y un collar azul con una placa decorativa.

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7. Princesa Rosalina: una opción para niñas y fanáticas de Mario

La princesa Rosalina, del universo de Super Mario de Nintendo, figura entre las tendencias identificadas por Google. Su vestido azul claro, corona y accesorios con estrellas permiten crear un disfraz vistoso sin necesidad de comprar la versión original.

Cómo hacerlo barato: aprovechar un vestido celeste, fabricar una corona con cartulina dorada y preparar una varita con una estrella de goma EVA.

8. Vampiro moderno: un clásico que nunca falla

Los disfraces de vampiros siguen siendo una alternativa práctica porque pueden prepararse con ropa cotidiana. Una camisa negra o blanca, pantalones oscuros, maquillaje pálido y algunos detalles rojos son suficientes para conseguir una apariencia reconocible.

Cómo hacerlo barato: utilizar ropa que ya tengas y concentrarte en el maquillaje. No es indispensable comprar una capa ni una dentadura especial.

También permite versiones elegantes, clásicas o inspiradas en personajes de películas y series.

9. Miércoles Addams: uno de los disfraces más sencillos

El estilo de Wednesday Addams continúa siendo una alternativa popular para quienes buscan una estética oscura, sencilla y fácil de reconocer. Un vestido negro con cuello blanco, medias oscuras y dos trenzas permite recrear el personaje con muy pocos elementos.

Cómo hacerlo barato: reutilizar prendas del guardarropa o buscar un vestido negro en una tienda de segunda mano. El cuello blanco puede hacerse con una camisa colocada debajo.

10. Fantasma o esqueleto: opciones de último momento

Los disfraces clásicos siguen siendo una elección práctica cuando no hay tiempo para preparar algo elaborado. Un fantasma se puede crear con una tela blanca y un esqueleto con ropa negra y figuras de huesos de fieltro blanco.

Para niños, es preferible utilizar maquillaje facial seguro y evitar telas que tapen la visión o dificulten la respiración.

Cómo hacerlo barato: aprovechar ropa vieja, cartulina, pintura para tela y materiales disponibles en casa. También son opciones fáciles de adaptar para varias personas.

Dónde comprar disfraces baratos para Halloween en Estados Unidos

Para ahorrar, no siempre conviene comenzar por una tienda especializada en Halloween. Los comercios de segunda mano y las secciones de liquidación pueden ofrecer prendas que sirven para varios personajes.

Goodwill y otras tiendas de segunda mano: Para conseguir vestidos, chaquetas, jeans, sombreros y accesorios que puedan reutilizarse.

Dollar Tree: Para buscar materiales de manualidades, cartulina, cintas y accesorios sencillos, según disponibilidad.

Walmart y Target: Para comparar disfraces infantiles, maquillaje y complementos, especialmente cuando aparecen promociones.

Five Below: Para buscar accesorios económicos y artículos de temporada.

Spirit Halloween: Para encontrar piezas específicas de personajes y comparar el costo del disfraz completo con el de sus accesorios.

Antes de comprar, conviene revisar el precio final y comparar lo que incluye cada producto. Algunas fotografías muestran pelucas, zapatos y complementos que se venden por separado.

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Cómo preparar un disfraz de Halloween con menos de $20

Un presupuesto de $20 puede alcanzar para un disfraz sencillo si se reutiliza la mayor parte de la ropa. No es un precio garantizado para todos los personajes ni tiendas.

La estrategia más económica es elegir un personaje reconocible por uno o dos accesorios: una corona para una princesa, maquillaje para un zombi, una peluca para una cantante o una camisa característica para un personaje de televisión.

También conviene compartir materiales entre familiares o amigos. Un mismo paquete de maquillaje, cartulina o tela puede servir para preparar varios disfraces.

Qué disfraces están realmente de moda en Halloween 2026

Hay que distinguir entre los clásicos que siguen funcionando y las tendencias nuevas.

El informe Google Frightgeist 2026 sitúa entre los disfraces con mayor crecimiento de búsquedas a Buddy the Unicorn, NeeDoh, Nikki de Obsession, Agamemnon de The Odyssey y Lily Love Braids de Poppy Playtime. También aparecen Michael Jackson, Dolly Parton y Disco Scooby-Doo.

Por su parte, la National Retail Federation identifica la presencia de superhéroes, personajes de películas y disfraces clásicos entre las preferencias de los consumidores.