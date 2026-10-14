Disfraces raros y divertidos para Halloween en pareja: 10 opciones en Walmart

Desde un sándwich con mantequilla de maní y mermelada, hasta una pareja y un hisopo. Así de raros y divertidos son los disfraces para Halloween que Walmart tiene en su catálogo para celebrar el 31 de octubre en pareja.

Te compartimos una lista de 10 alternativas, con diferentes conceptos y creatividad para todos los gustos. Cada producto sostiene un precio que puede cambiar según la disponibilidad y la talla del disfraz.

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10 disfraces para celebrar Halloween en pareja

Excremento y rollo de papel higiénico de Rasta Imposta

Una de las propuestas más extravagantes de la lista. Este disfraz unisex para adultos combina una figura con forma de excremento y otra de rollo de papel higiénico. Precio: $49.99

Mantequilla de cacahuete y mermelada de Way to Celebrate

Inspirado en el popular sándwich de mantequilla de cacahuete y mermelada, este conjunto incluye dos disfraces para adultos. Está disponible en tallas de la S a la XL, según la información del producto. Precio: $30.97

Gato negro inflable de GOBWCOT

Este disfraz inflable de gato negro es una alternativa simpática para los ‘cat lovers’. El anuncio indica que es de talla única para la mayoría de los adultos. Precio: $45.99

Batería y cables de arranque

Una combinación inspirada en los accesorios utilizados para arrancar un vehículo. El concepto convierte una batería y sus cables en disfraces coordinados poco habituales. Precio: $40.49

Sr. y Sra. Cara de Papa

Los personajes de juguete Cara de Papa inspiran este conjunto para adultos de talla única. Es una alternativa reconocible y humorística. Precio: $22.99

Galletas y leche de Fun World

Este disfraz representa una combinación clásica de merienda: galletas acompañadas de leche. El conjunto está diseñado para dos adultos y es de talla única para la mayoría de las personas. Precio: $31.83

Sal y lima de Way to Celebrate

La pareja puede vestirse como dos ingredientes que suelen acompañar distintas bebidas y comidas. El paquete incluye dos disfraces para adultos y figura con una talla indicada para medidas de 28 a 42. Precio: $30.97

Tequila y lima para adultos

Este conjunto lleva la combinación de tequila y lima a los disfraces de Halloween. Es una opción temática para celebraciones. Precio: $39.15

Hisopo de algodón y oreja de Impasta Costumes

Este disfraz multicolor para hombres y mujeres juega con la imagen de un hisopo de algodón y una oreja. Su concepto convierte un objeto cotidiano en una propuesta humorística. Precio: $52.50

La llave de mi corazón de Rasta Imposta

Con un concepto romántico, este conjunto de dos piezas para adultos utiliza la idea de una llave dorada que abre el corazón. Puede ser para parejas o grandes amigos. Precio: $30.69

Recuerda que antes de comprar cualquier disfraz, conviene comprobar en Walmart el precio vigente, las tallas disponibles y las condiciones de entrega, ya que los listados pueden cambiar durante la temporada de Halloween.

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