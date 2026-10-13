Halloween 2026: qué disfraces y accesorios prohíbe la TSA en el equipaje de mano

Viajar en avión durante Halloween puede traer una complicación inesperada: que algún accesorio del disfraz no supere los controles de seguridad del aeropuerto. Una espada de juguete, una pistola de utilería o un frasco grande de sangre falsa pueden convertirse en un problema incluso cuando forman parte de un atuendo para una fiesta.

La Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (TSA) permite viajar con la mayoría de los disfraces, pero establece restricciones para determinados objetos que pueden representar un riesgo durante el vuelo. Las normas se aplican tanto a quienes viajan por vacaciones como a quienes llevan accesorios para las celebraciones del 31 de octubre.

La clave no está tanto en el personaje elegido como en los materiales y objetos que acompañan al disfraz. Algunos pueden transportarse en la maleta documentada; otros están prohibidos incluso allí.

Puedes ver: Qué llevar en el equipaje de mano cuando viajas desde Estados Unidos.

Qué accesorios de Halloween están prohibidos en el avión

Los disfraces de brujas, vampiros, superhéroes, personajes de películas o figuras históricas no están prohibidos por sí mismos. El inconveniente aparece cuando incluyen armas simuladas, objetos punzantes o artículos que pueden confundirse con explosivos.

Crédito: Imagen creada por Georgina Elustondo | Impremedia

Estas son las principales restricciones que conviene revisar:

Pistolas de juguete realistas.

Espadas y cuchillos con apariencia de armas.

Réplicas realistas de granadas o explosivos.

Máscaras de disfraz convencionales.

Maquillaje líquido (sujeto a límites).

La TSA recomienda colocar las armas de juguete en el equipaje documentado. Los objetos que se parecen de manera realista a armas de fuego no deben llevarse en la cabina, aunque sean de plástico. Las réplicas realistas de explosivos, como granadas, están prohibidas tanto en el equipaje de mano como en el documentado.

La decisión final sobre un objeto durante la inspección corresponde al personal de seguridad.

¿Se puede viajar con máscara o maquillaje de Halloween?

Sí. Las máscaras convencionales y el maquillaje de disfraces pueden transportarse, pero es importante que no dificulten la identificación del pasajero.

Durante el control de seguridad, los agentes pueden solicitar que una persona se quite la máscara para verificar su identidad. También pueden requerirse comprobaciones adicionales cuando el maquillaje impide reconocer adecuadamente el rostro.

Para evitar retrasos, lo más práctico es transportar la máscara dentro del equipaje y colocársela después de superar los controles, siempre que la aerolínea lo permita.

En cuanto al maquillaje, las bases, pinturas líquidas, geles y productos similares deben cumplir las restricciones habituales sobre líquidos cuando se llevan en la cabina.

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Sangre falsa y maquillaje: cuánto se puede llevar en el equipaje de mano

Los líquidos, geles, cremas y pastas utilizados para los disfraces deben cumplir la regla 3-1-1 de la TSA.

Esto significa que cada recipiente puede tener una capacidad máxima de 3.4 onzas (100 mililitros) y que todos deben entrar en una bolsa transparente y resellable de un cuarto de galón.

La regla también se aplica a productos como sangre artificial, maquillaje líquido y pegamentos cosméticos, siempre que su composición no implique alguna otra restricción de seguridad.

Los envases más grandes pueden transportarse en el equipaje documentado si el producto está permitido, pero conviene comprobar sus ingredientes. Algunos materiales inflamables o peligrosos están prohibidos incluso en la bodega del avión.

Los cosméticos sólidos, por su parte, generalmente pueden viajar en la cabina sin estar sujetos a las limitaciones de líquidos.

¿Qué pasa si la TSA encuentra un accesorio prohibido?

Si los agentes detectan un objeto que no puede superar el control de seguridad, el pasajero tendrá que resolver cómo retirarlo antes de continuar hacia su vuelo.

Dependiendo del artículo, del tiempo disponible y de los servicios del aeropuerto, podría existir la posibilidad de colocarlo en una maleta documentada o entregárselo a alguien que no viaje. Cuando ninguna alternativa resulta viable, el pasajero puede verse obligado a abandonar el artículo para continuar.

El hecho de que un accesorio haya sido adquirido en una tienda de disfraces no garantiza que pueda transportarse en la cabina. Incluso los objetos normalmente autorizados pueden requerir una revisión adicional.

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Cómo preparar un disfraz para viajar sin problemas

La opción más práctica para quienes vuelan durante Halloween es guardar el disfraz en la maleta y evitar colocarse accesorios voluminosos antes de superar el control de seguridad.

También conviene comprobar si el atuendo incluye piezas metálicas, líquidos, baterías u objetos que puedan interpretarse como armas.

Antes de salir hacia el aeropuerto, los pasajeros pueden buscar cada artículo en la herramienta oficial What Can I Bring? de la TSA, que distingue lo permitido en el equipaje de mano y el documentado.

Para los objetos que no aparecen en el listado, la agencia ofrece consultas a través de AskTSA.

También es recomendable revisar las restricciones de tamaño, peso y cantidad de equipaje de la aerolínea, que son independientes de las normas de seguridad aeroportuaria.

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