‘Dulce o truco’ en Halloween: 12 opciones en Walmart por menos de $10

Walmart ofrece 12 dulces y postres para Halloween por menos de $10, desde chocolates y gomitas hasta galletas decoradas y mini cupcakes

Para participar en el tradicional 'dulce o truco' de Halloween no necesitas comprar golosinas costosas.

Para participar en el tradicional 'dulce o truco' de Halloween no necesitas comprar golosinas costosas. Crédito: Tatevosian Yana | Shutterstock

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Por  Alberto Daniel Barboza

Desde chocolates con forma de calabaza, hasta gomitas, paletas, galletas decoradas y pequeños postres. En víspera de Halloween y el tradicional ‘dulce o truco’, Walmart tiene preparado un catálogo de opciones por menos de $10 dólares para premiar los disfrazes más “terroríficos” que llamen a tu puerta.

Para esta temporada de Halloween, la Federación Nacional de Minoristas calcula un gasto de los consumidores de $13,500 millones de dólares. Por su parte, la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) reportó que los precios de los dulces subieron un 8% respecto al 2025.

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12 dulces y postres de Halloween por menos de $10 en Walmart

  • Nerds Racimos de Gomitas Espeluznantes

Este paquete de 8 onzas contiene 16 unidades de gomitas Nerds Gummy Clusters, una opción que ofrece una divertida una cobertura crujiente y dulce. Precio: $5.54

  • Reese’s Calabazas de Chocolate y Mantequilla de Maní

La bolsa de 9.6 onzas incluye chocolates con forma de calabaza, rellenos de mantequilla de maní y cubiertos con chocolate con leche. Precio: $5.57

  • GHIRARDELLI Jack O’ Lanterns de Chocolate con Leche

Esta bolsa de 4.1 onzas reúne chocolates con leche decorados con motivos de calabazas de Halloween. Además de ‘dulce o truco’, sirven para colocar en una mesa o compartir en casa. Precio: $6.78

  • Bolas de Palomitas Dulces y Saladas de Kathy Kaye

El paquete incluye 12 bolas de palomitas con una combinación de sabores dulces y salados. Precio: $6.87

  • Bolsa Surtida de Halloween Nerds Core Winners

Este surtido de 30 piezas y 10.64 onzas reúne distintas marcas de golosinas, entre ellas Nerds, SweeTARTS, Trolli y Laffy Taffy. Precio: $5.84.

  • Galletas de Azúcar Glaseadas Purple Boo

Estas galletas de 13.5 onzas vienen en un paquete de 10 unidades, con glaseado morado y decoraciones de fantasmas. Precio: $3.97

  • Galletas OREO con Crema Verde y Naranja

La presentación especial de Halloween incluye 14 paquetes individuales de galletas sándwich de chocolate con crema de colores verde y naranja. Precio: $3.96

  • Skittles Halloween Tamaño Divertido

Esta bolsa de 9.65 onzas contiene caramelos masticables Skittles en presentaciones pequeñas, pensadas para compartir durante el recorrido de ‘dulce o truco’. Precio: $3.96

  • Paletas Charms Blow Pop de Halloween

El paquete de 13.75 onzas incluye paletas envueltas individualmente con un centro de chicle. Su formato facilita repartirlas una por una. Precio: $3.96

  • Bocados de Brownie de Halloween

Estos brownies de Freshness Guaranteed vienen en una presentación de 22.2 onzas con decoraciones de colores alusivas a la temporada. Precio: $6.97

  • Kit de Galletas Spooky Halloween

Este kit de 19.2 onzas contiene 16 galletas para decorar. Sirven para compartir una actividad creativa con niños o preparar postres temáticos en casa. Precio: $9.94

  • Mini Cupcakes de Chocolate de Halloween

El paquete de 10 onzas incluye 12 mini cupcakes de chocolate. Por su tamaño, pueden servirse como bocados individuales o añadirse a una mesa de dulces para la noche de Halloween. Precio: $3.97

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