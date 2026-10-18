Precios de los dulces para Halloween subieron un 8% respecto al año pasado, según BLS

De acuerdo con datos publicados recientemente por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), en los últimos meses los precios de los dulces subieron un 8% y, a tan solo semanas de celebrarse Halloween, muchos consumidores estadounidenses se preguntan cómo pueden hacerles frente a los nuevos costos.

Según cifras de la entidad, el aumento es 13% más alto que hace cinco años, y una de las razones por las cuales los precios se han disparado se debe a la interrupción de la producción y cadena de suministro por cambios climáticos extremos que han afectado en los últimos años las principales regiones productoras de cacao.

Por su parte, la Federación Nacional de Minoristas (NRF) calcula que este año, durante la celebración de Halloween, el gasto de los consumidores alcance un récord de $13,500 millones de dólares.

En este sentido, especialistas en gastos minoristas aconsejan, para ahorrarse unos cuantos dólares, comprar al por mayor en tiendas mayoristas, comparar precios y buscar opciones o marcas del mercado más asequibles.

¿Cuál es la tendencia de consumo?

Una encuesta desarrollada y publicada el viernes por Ipsos indica cuál es la tendencia de consumo de dulces en esta fecha de celebración. Según los resultados, más del 50% de los consumidores se inclinan por los chocolates como su snack favorito para Halloween. Las gominolas y caramelos ácidos ocupan un 9%, mientras que los caramelos de caramelo tienen un 7%.

Entre las actividades que más se disfrutan este día, la encuesta reveló que un 32% de los encuestados prefiere quedarse en casa decorando, a un 26% le gusta disfrazarse, un 27% se inclina por tallar calabazas y a un 29% le gusta ver películas de terror.

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