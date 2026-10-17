¿Cuál es el aeropuerto de Estados Unidos donde el arte empieza antes del vuelo?

Una escala no tiene por qué ser sinónimo de aburrimiento. Algunos aeropuertos estadounidenses convierten sus terminales en verdaderos espacios culturales, con esculturas, exposiciones, instalaciones interactivas y música en vivo.

El ranking Best Airport for Art 2026, elaborado por USA TODAY 10Best a partir de nominaciones de expertos y la votación del público, quedó encabezado por Tampa International Airport, en Florida.

Tampa, Florida: el número uno

El Aeropuerto Internacional de Tampa fue elegido el mejor aeropuerto estadounidense para disfrutar del arte. Su colección incluye esculturas, murales e instalaciones distribuidas en diversos sectores de la terminal y del centro de alquiler de autos.

Entre sus obras más recientes aparecen Starfish Family, Dancing Algae, Cloud Ascent y On Memory and Plants. La idea es que el pasajero pueda descubrir piezas de arte incluso durante una conexión breve.

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Los otros aeropuertos destacados

Nashville International Airport, Tennessee: combina exposiciones, instalaciones y presentaciones musicales relacionadas con la identidad artística de la ciudad. Denver International Airport, Colorado: es conocido por sus obras de gran escala y por las piezas que evocan los paisajes del oeste estadounidense. Salt Lake City International Airport, Utah: ofrece exhibiciones contemporáneas y obras integradas a la arquitectura de sus terminales. Pittsburgh International Airport, Pensilvania: cuenta con espacios dedicados al arte público y exposiciones que cambian durante el año. Indianapolis International Airport, Indiana: ocupó el sexto lugar y se destaca por su programa de arte público y sus instalaciones visibles para los viajeros. Phoenix Sky Harbor International Airport, Arizona: quedó en el noveno puesto. Sus terminales exhiben esculturas, murales y obras que reflejan el paisaje del desierto. Albuquerque International Sunport, Nuevo México: cerró el top 10 gracias a su programa de arte público, que incluye obras inspiradas en la cultura y los paisajes del suroeste.

Una escala que también puede ser una experiencia

Estos aeropuertos muestran que el arte no tiene que estar reservado para los museos o los centros históricos. Una terminal puede ofrecer al viajero una primera aproximación a la identidad cultural de una ciudad, especialmente cuando se trata de una escala larga.

Para quienes viajan desde Estados Unidos, revisar los espacios de arte de un aeropuerto puede ser una buena manera de aprovechar el tiempo antes del vuelo, descubrir artistas locales y hacer más llevadera la espera.

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