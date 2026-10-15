Aeropuerto de Dallas-Fort Worth, elegido el más estresante de Estados Unidos: por qué

Un reciente análisis reveló que el Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth (DFW), ubicado entre ambas ciudades, encabeza la lista de las terminales aéreas más estresantes de Estados Unidos.

El estudio realizado por Rightway Parking, que comparó 55 de los principales aeripuertos del país, explica que el resultado se debe a una combinación de factores (problemas) que complican o entorpecen la experiencia de los pasajeros. Por ejemplo: retrasos frecuentes, cancelaciones y el tiempo necesario para trasladarse desde el aeropuerto hasta el centro de la ciudad.

En este sentido, el DFW obtuvo el puntaje general más alto. También consideró cómo evolucionaron las demoras en los últimos años y la distancia hasta el núcleo urbano.

La clasificación no significa que todos los pasajeros vayan a tener una mala experiencia ni que el aeropuerto sea necesariamente el peor en cada aspecto.

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¿Por qué el DFW es el aeropuerto más estresante de Texas?

Las demoras de vuelos

Uno de los principales factores fue el porcentaje de operaciones que no salieron o llegaron según lo previsto. De acuerdo con las cifras recopiladas por Rightway Parking, el 27.86% de los vuelos de Dallas-Fort Worth registró retrasos, la proporción más alta entre los aeropuertos evaluados.

La cifra implica que más de uno de cada cuatro vuelos quedó demorado. Para quienes tienen conexiones, viajan por trabajo o necesitan llegar a una hora específica, estas interrupciones pueden traducirse en esperas prolongadas, cambios de itinerario y dificultades para organizar el resto del viaje.

El análisis también indicó que los retrasos en DFW aumentaron un 33.67% entre 2021 y 2025. Esta evolución tuvo relevancia en el resultado final porque el índice no solo evaluó la situación de las operaciones, sino también cuánto se deterioró ese indicador durante el período estudiado.

Cancelaciones que agravan la incertidumbre de los viajeros

El segundo elemento importante es la proporción de vuelos cancelados. DFW registró una tasa del 2.76%, la tercera más alta de la comparación, de acuerdo con los datos del estudio.

El Ronald Reagan Washington National, en el área de Washington, DC, encabezó ese apartado con un 3.86%, seguido por el aeropuerto LaGuardia de Nueva York, con un 3.04%. Aunque Dallas-Fort Worth no obtuvo el primer lugar en cancelaciones, su posición entre los tres peores resultados se sumó a la elevada proporción de demoras.

Esa combinación es la principal diferencia de DFW frente a otras terminales analizadas. Según Rightway Parking, fue el único aeropuerto que apareció entre los tres primeros puestos tanto por vuelos demorados como por cancelaciones.

La distancia al centro de Dallas también cuenta

El tercer componente de la clasificación está relacionado con el acceso terrestre. El aeropuerto se encuentra a unas 22 millas (35 kilómetros) del centro de Dallas, un recorrido que el análisis calcula en aproximadamente 26 minutos en auto.

Aunque ese tiempo puede parecer razonable en condiciones favorables, el traslado agrega otra variable a la planificación del viaje. El tráfico, la hora de salida y la necesidad de llegar con anticipación pueden prolongar el recorrido, especialmente para quienes tienen un vuelo temprano o deben coordinar el transporte con una conexión.

Cuáles son los diez aeropuertos más estresantes de EE.UU.

De acuerdo con Rightway Parking, las diez terminales con mayor nivel de estrés en su clasificación son:

Dallas-Fort Worth International Airport (DFW), Texas O’Hare International Airport (ORD), Chicago Ronald Reagan Washington National Airport (DCA), área de Washington, DC John F. Kennedy International Airport (JFK), Nueva York Philadelphia International Airport (PHL), Filadelfia LaGuardia Airport (LGA), Nueva York Denver International Airport (DEN), Colorado Detroit Metropolitan Wayne County Airport (DTW), Michigan Washington Dulles International Airport (IAD), Virginia Charlotte Douglas International Airport (CLT), Carolina del Norte

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