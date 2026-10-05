SNAP cambia los requisitos en Texas: estos son los nuevos límites de ingresos

Desde el 1 de octubre entraron en vigor los nuevos parámetros que deben considerar los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) en Texas.

La actualización modifica especialmente los límites de ingresos, lo que impacta directamente sobre las deducciones utilizadas para calcular la elegibilidad y el monto máximo que puede recibir cada familia.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Texas (HHSC) incorporó los nuevos valores correspondientes al año fiscal 2027. La actualización toma en cuenta los cambios en los niveles federales de pobreza y en el costo de los alimentos.

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¿Cuáles son los nuevos límites de ingresos de SNAP?

Para determinar la elegibilidad se consideran, entre otros parámetros, el ingreso bruto mensual, el ingreso neto después de las deducciones y, en determinados casos, el límite del 165%.

Desde octubre, los topes mensuales en Texas son:

1 persona: $1,729 dólares bruto, $1,330 neto y $2,195 bajo el criterio del 165%.

$1,729 dólares bruto, $1,330 neto y $2,195 bajo el criterio del 165%. 2 personas: $2,345 bruto, $1,804 neto y $2,976

$2,345 bruto, $1,804 neto y $2,976 3 personas: $2,960 bruto, $2,277 neto y $3,757

$2,960 bruto, $2,277 neto y $3,757 4 personas: $3,575 bruto, $2,750 neto y $4,538

$3,575 bruto, $2,750 neto y $4,538 5 personas: $4,191 bruto, $3,224 neto y $5,319

$4,191 bruto, $3,224 neto y $5,319 6 personas: $4,806 bruto, $3,697 neto y $6,100

$4,806 bruto, $3,697 neto y $6,100 7 personas: $5,421 bruto, $4,170 neto y $6,881

$5,421 bruto, $4,170 neto y $6,881 8 personas: $6,037 bruto, $4,644 neto y $7,662

De acuerdo con el HHS, por cada integrante adicional se agregan $616 dólares al límite bruto, $474 al neto y $781 al umbral del 165%.

Cabe aclarar también que el umbral de 165% se utiliza en determinadas situaciones de elegibilidad categórica y para evaluar si una persona mayor o con discapacidad puede constituir un hogar separado.

¿Cuánto puede recibir una familia?

Los beneficios máximos también aumentaron. Para un hogar de una persona, el máximo mensual pasó a $306 dólares, mientras que una familia de cuatro puede recibir hasta $1,023. Los valores para otros tamaños son:

2 personas: $562

3 personas: $808

4 personas: $1,023

5 personas: $1,217

6 personas: $1,463

7 personas: $1,616

8 personas: $1,841

Por cada integrante adicional se suman $225 dólares, mientras que el beneficio mínimo para hogares elegibles de una o dos personas es de $25 mensuales.

El HHSC calcula la asignación tomando el ingreso neto del hogar, multiplicándolo por 30% y restando ese resultado del máximo correspondiente al tamaño de la familia.

Según los cálculos, también se contemplan diferentes deducciones. Desde octubre, la deducción estándar es de $217 para hogares de hasta tres personas, $229 para cuatro, $268 para cinco y $308 para seis o más.

En este sentido, también aplica una deducción máxima por gastos excesivos de vivienda de $769, una asignación estándar para servicios públicos de $464, una asignación básica de servicios de $417 y una deducción telefónica de $64.

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