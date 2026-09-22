Museo Lucas de Arte Narrativo abre sus puertas en Los Ángeles

El Museo Lucas de Arte Narrativo abre sus puertas este martes en One Lucas Plaza, en el vecindario de Exposition Park, en Los Ángeles.

El cineasta George Lucas y su esposa, Mellody Hobson, crearon el museo, con una superficie de 300,000 pies cuadrados, para celebrar todas las formas de narración visual.

A message from George Lucas and Mellody Hobson on the Lucas Museum of Narrative Art’s opening day. pic.twitter.com/b7kzhLya42 — Lucas Museum of Narrative Art (@lucasmuseum) September 22, 2026

El museo presenta trabajos de arte, desde cómics hasta pinturas y artículos relacionados con producciones cinematográficas.

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La noche del sábado 19 de septiembre, el Museo Lucas de Arte Narrativo fue inaugurado con una gala que reunió a personalidades de Hollywood, la política, la filantropía y el deporte.

Mellody Hobson aseguró que el museo surgió de la aspiración de George Lucas de tener un edificio singular que fuera visitado por niños de 8 años hasta adultos de 80 años.

Para su apertura, el museo ofrece la exposición “Star Wars in Motion”, con artículos relacionados con la saga creada por Lucas, pero solo representa el 7% del espacio de las 30 galerías con las que cuenta el edificio.

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George Lucas expresó el deseo de que el museo tuviera la representación de todo el espectro de la narración visual, y no únicamente de “Star Wars”.

“Era algo que me parecía muy, muy importante a la hora de rendir homenaje a los ilustradores. La mayoría de las historias son como la niebla. No son reales, pero las ilustraciones las hacen reales“, expresó Lucas.

Los boletos tienen un costo de $25 dólares para adultos, y de $21 dólares para personas mayores de 65 años; los menores de 17 años tienen acceso sin costo. La entrada también es gratuita para los residentes del código postal 90037.

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Las personas titulares de tarjetas EBT de California y los miembros de las fuerzas armadas de Estados Unidos en servicio activo también tienen acceso sin costo.

El director sénior de comunicaciones del Museo Lucas de Arte Narrativo, Seth Fowler, dijo que hay 30 galerías distribuidas en 100,000 pies cuadrados de espacio de exposición.

“Lo que más me gusta es que muchos de los libros que hay dentro tratan sobre los artistas y las obras de arte que forman parte de nuestras colecciones. Así que, de hecho, puedes continuar tu viaje de descubrimiento después de tu visita y conocer a esos artistas dentro de la galería“, dijo Fowler.

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El museo Lucas se ubica en One Lucas Plaza, en 3800 South Vermont Avenue, en Exposition Park.

Si desea obtener más información sobre el Museo Lucas de Arte Narrativo, consultar los horarios y comprar entradas, puede consultar este enlace.

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