Retiran del mercado gotas para los ojos vendidas en Walgreens por riesgo a la salud

Aproximadamente 700,000 unidades de frascos de gotas para los ojos están siendo retiradas del mercado debido a una falta de garantías de esterilidad en su producción, la cual podría poner en riesgo la salud de los consumidores.

De acuerdo con una alerta publicada en la página oficial de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), los productos retirados del mercado provienen de Sterling Pharmaceutical Services LLC, con sede en Dupo, Illinois, y vendidos en la cadena minorista Walgreens.

¿Cuáles son las gotas para los ojos retiradas del mercado?

Según la entidad sanitaria, la retirada del producto inició el pasado 20 de agosto de este año con una clasificación de Clase II, ya que su uso puede causar consecuencias adversas temporales o médicas en los pacientes que lo usen.

Entre los fármacos para los ojos retirados del mercado se encuentran:

Lubricante oftálmico de carboximetilcelulosa sódica al 0,5 % de Cameron Pharmaceuticals, 15 ml (0,5 onzas líquidas): 19.284 frascos.

Gotas lubricantes para ojos Walgreens, carboximetilcelulosa sódica al 0,5 %, frascos de 15 ml (0,5 onzas líquidas): 301.114 frascos.

Gotas lubricantes para ojos Walgreens, paquetes dobles de dos unidades: 199.600 paquetes.

TRP The Relief Products Gotas lubricantes para ojos Gentle Eyes, carboximetilcelulosa sódica 0,5%: 14.538 frascos.

Reliable-1 Laboratories Lubricating Tears, 0.5 onzas líquidas (15 ml): 47,616 botellas.

Ungüento nocturno Major LubriFresh PM, tubos de 3,5 g (0,125 onzas): 34.368 tubos.

Solución oftálmica de carboximetilcelulosa sódica AvKare al 0,5 %, gotas lubricantes para los ojos, frascos de 15 ml (0,5 onzas líquidas): 12.864 envases.

Solución oftálmica de carboximetilcelulosa sódica AvKare al 0,5%, gotas lubricantes para los ojos, paquetes dobles de dos unidades: 107.377 paquetes.

Solución oftálmica hipertónica de cloruro de sodio al 5%, 15 ml (0.5 onzas líquidas) de Reliable-1 Laboratories: 11,083 frascos.

¿Qué hacer con el producto retirado del mercado?

La FDA recomienda a los consumidores no seguir usando las gotas para los ojos y, en cambio, desecharlas o devolverlas a la tienda donde las adquirió para su respectivo reembolso. La falta de esterilidad en algunos productos, especialmente los fármacos para los ojos, puede provocar ardor, irritación, conjuntivitis o secreción, visión borrosa, úlceras corneales, entre otros.

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