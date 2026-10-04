Retiran del mercado pastas vendidas en Walmart por contaminación con listeria

De acuerdo con un comunicado de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), se están retirando del mercado ciertos lotes de pasta congelada vendida en una importante cadena minorista debido a una posible contaminación con listeria.

Según la entidad sanitaria, el retiro se trata de la pasta de la marca Bettergoods, exclusiva de Walmart, proveniente del fabricante Gias Foods, Inc., tras detectarse en pruebas rutinarias algunas de las bacterias.

¿Cuáles son las pastas que se están retirando del mercado?

En la alerta, la FDA detalló que el retiro del producto inició el pasado 15 de septiembre y se extendió hasta el 1 de octubre en todas las tiendas de Walmart a nivel nacional para la pasta: Fettuccine Alfredo de limón italiano auténtico congelado de 22 onzas, con código UPC 194346442706, vendido en la presentación de envases de plástico amarillo.

¿Qué hacer con el producto retirado del mercado?

La agencia recomienda a los consumidores desechar el producto que está siendo retirado del mercado o devolverlo a la tienda minorista donde fue comprado para su respectivo reembolso. Los clientes que deseen más información pueden ponerse en contacto con la empresa a través de sales@giasfoods.com.

Por su parte, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) alertaron a la población sobre el consumo de alimentos contaminados con listeria, los cuales pueden causar enfermedades graves peligrosamente mortales para niños, mujeres embarazadas, adultos mayores o personas con sistema inmunitario débil.

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