Retiran del mercado peperoncini de fabricante en California por contaminación

Esta semana, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) anunció a los consumidores estadounidenses sobre el retiro voluntario de los frascos de peperoncini de la marca Mezzetta tras sospechar contaminación en sus envases.

De acuerdo con la entidad sanitaria, el retiro afecta a los envases de 32 onzas de peperoncini griego dorado Mezzetta. La razón de la retirada del producto se debe a una publicación de un consumidor en la red social TikTok publicada el pasado 16 de septiembre.

En el video, la clienta explica que mientras preparaba un estofado de carne, encontró “un ratoncito muerto en mis peperoncinis”, expresó mientras sostenía el frasco de Mezzetta.

El fabricante de California respondió rápidamente al reclamo a través de un comunicado: “Estamos al tanto de un video que circula en redes sociales que muestra una posible contaminación por plagas en un frasco de Mezzetta GOLDEN GREEK PEPERONCINI MEDIUM HEAT de 32 onzas. Nos hemos puesto en contacto con el consumidor y hemos actuado con rapidez para investigar la situación e iniciar un retiro voluntario del mercado”, aseguró.

Hasta la fecha, ese ha sido el único reporte registrado. “Por el momento, la retirada del mercado se limita a un solo producto de un único lote de producción. Mezzetta ha solicitado a sus socios minoristas que retiren el producto afectado de sus estanterías y ha notificado a la FDA. Mezzetta está coordinando con la agencia en relación con la retirada del mercado”, destacó el fabricante.

Por su parte, la FDA sugiere a los consumidores que tengan el producto no consumirlo, desecharlo o devolverlo a la tienda donde lo adquirió para su respectivo reembolso, mientras que la compañía está haciendo la recopilación del producto original contaminado para analizarlo.

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