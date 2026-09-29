FDA retira del mercado queso crudo relacionado con brote de E. coli

Esta semana, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) advirtieron a los consumidores estadounidenses a través de un comunicado sobre el retiro de productos lácteos relacionados con un brote de infecciones por E. coli.

De acuerdo con las entidades sanitarias, el producto retirado del mercado se trata del queso de leche cruda Sierra Nevada Graziers, vendido en varias tiendas minoristas del país. En un comunicado, la empresa fabricante expresó: “Agradecemos su comprensión mientras tomamos esta medida de precaución”, dijo.

¿Cuáles son los quesos que se están retirando del mercado?

De acuerdo con el anuncio de las autoridades de salud pública, el retiro incluye el cheddar medio, el cheddar fuerte, el queso jack con jalapeño y el queso Monterey Jack vendidos en los supermercados en las presentaciones de paquetes de 8 o 16 onzas con los siguientes códigos de UPC:

Queso Monterey Jack de leche cruda Graziers 12/8 oz. UPC: 6-87652-16400-9

Graziers Leche cruda Jalapeño Jack 12/8 oz. UPC: 6-87652-16403-0

Queso cheddar mediano de leche cruda Graziers, 454 g (16 oz). UPC: 6-87652-16501-3

Queso cheddar mediano de leche cruda Graziers 12/8 oz. UPC: 6-87652-16506-8

Queso cheddar fuerte de leche cruda Graziers 12/8 oz. UPC: 6-87652-16507-5

Casos de contaminación relacionados con el producto retirado

Hasta la fecha, según la CDC y FDA, se han contabilizado 13 casos de personas enfermas a causa del brote de E. coli en al menos nueve estados del país: California, Colorado, Georgia, Kentucky, Michigan, Nevada, Oregón, Tennessee y Utah, de los cuales más de la mitad son niños menores de 5 años. Además, se ha confirmado que entre los enfermos cerca de ocho personas ya han sido hospitalizadas con insuficiencia renal y síndrome urémico hemolítico.

¿Qué hacer con el producto retirado del mercado?

En este sentido, las entidades recomiendan no consumir los quesos, desecharlos o devolverlos al minorista donde los compró para su respectivo reembolso. El CDC informa que los síntomas de infección por E. coli pueden incluir desde calambres estomacales, fiebre, vómitos, diarrea y, en alguno de los casos, las afecciones pueden llegar a ser mortales en ciertos pacientes.

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