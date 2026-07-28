¿Favoritismo o marketing? La IFAB confirma la expulsión ilegal de Embolo que salvó a Argentina

Como si hicieran falta más pruebas para alimentar los rumores de que la FIFA trabajó para limpiarle el camino a Argentina en el Mundial 2026, este martes la International Football Association Board (IFAB) encendió la polémica. El organismo reconoció la injusta expulsión del suizo Breel Embolo, una decisión que sentenció la eliminación de los europeos ante la Albiceleste.



La aclaración llega exactamente diecisiete días después de que el árbitro portugués João Pinheiro, tras revisar el VAR, ratificara la tarjeta roja para el delantero helvético, justo en el momento en que más problemas le estaba causando a la defensa argentina.

Embolo n'aurait pas dû être expulsé face à l'Argentine ?? https://t.co/t8UZfxdjk5



L'IFAB, qui régit les règles du jeu, a communiqué sur un usage abusif du VAR durant la Coupe du monde. L'instance a établi que la vidéo pouvait intervenir en cas d'erreur sur l'identité d'un joueur? pic.twitter.com/IAqJOIADGH — L'Équipe (@lequipe) July 28, 2026



Frente a las versiones que acusan un evidente favoritismo hacia los sudamericanos, la IFAB echó más leña al fuego. Al publicar una aclaración sobre el protocolo de ese encuentro, el organismo confirmó, de manera sutil e indirecta, que el atacante fue expulsado mediante una grave violación a la normativa vigente.



Cabe recordar que Argentina se impuso 3-1 en tiempo extra, sumando un capítulo más a la lista de sospechas por supuestas “ayudas”. Ya en el duelo contra Egipto, el técnico Hossam Hassan había declarado abiertamente que los arbitrajes favorecían a los argentinos por una simple cuestión de “marketing”.



Por su parte, tras el partido contra Suiza, el estratega de la escuadra de los Alpes no ocultó su frustración con el silbante lusitano: “Es muy doloroso quedar eliminados de esa manera; hoy no merecíamos esto. El árbitro tomó la decisión equivocada”.



“Fue una falta inofensiva, si es que siquiera fue falta. Sé que protegerán a su árbitro, pero esta regla destruyó nuestro partido; ser eliminados así duele mucho”, sentenció el DT suizo al finalizar aquel polémico encuentro mundialista. Incluso Lionel Scaloni, técnico de la Albiceleste, admitió la dosis de fortuna tras el silbatazo: “La suerte estuvo de nuestro lado porque a ellos les expulsaron a uno”.



Los hechos que sentenciaron a Embolo



La polémica acción ocurrió al minuto 72 de los cuartos de final, con el partido en su punto más intenso y el marcador empatado 1-1. Embolo disputó un balón con el mediocampista argentino Leandro Paredes y cayó derribado.



Aunque el árbitro se acercó inicialmente para amonestar a Paredes, el VAR lo llamó a revisión. Tras ver las pantallas, determinó que Embolo había simulado la falta, mostrándole una segunda tarjeta amarilla que lo mandó a las duchas.



Dos semanas y media después, la IFAB publicó su circular número 34, donde establece con claridad que el protocolo vigente no permite utilizar el VAR para modificar una infracción sancionada con tarjeta amarilla, salvo en casos de error de identidad.

Eso es una simulación de falta del jugador suizo Breel Embolo.



Bien sacada la amarilla !!! (2da amarilla, expulsión) pic.twitter.com/VLEW1p6nrR — Pablo Viruega (@PabloViruega) July 12, 2026



“Una tarjeta amarilla (amonestación) que no constituya una segunda tarjeta amarilla solo podrá ser objeto de revisión para identificar al jugador que cometió la infracción sancionada; la propia infracción no podrá ser revisada ni modificada”, dicta el reglamento.



Asimismo, en su circular número 32, el organismo informó que este tipo de incidentes sí podrán revisarse en el futuro, una vez que concluya la actualización del protocolo. Según el documento, se incluirán las “tarjetas rojas derivadas de una segunda tarjeta amarilla mostrada de forma manifiestamente incorrecta”.

La IFAB añadió que, a una década de la introducción del videoarbitraje, realizará una revisión profunda para incrementar la eficiencia y equidad del sistema.



La UEFA cuestiona el funcionamiento del VAR



Estas aclaraciones fueron respaldadas por la UEFA, que calificó los argumentos como “explicaciones bienvenidas” y reiteró que el videoarbitraje debe intervenir únicamente en situaciones excepcionales: “El VAR no está pensado para volver a arbitrar el partido”.

?JUST IN: The International Football Association Board has stated that Breel Embolo should not have been sent off in the World Cup quarterfinals against Argentina pic.twitter.com/lfjztuMZq6 — Polymarket Sports (@PolymarketSport) July 28, 2026



“Las revisiones largas y minuciosas suelen ser un síntoma de que la decisión en el campo no era un error claro y obvio; por lo tanto, deberían limitarse”, mencionó el organismo europeo, insistiendo en que el VAR solo debe actuar ante fallos descarados. Finalmente, la UEFA respaldó la aplicación estricta de las medidas de la IFAB para combatir la pérdida deliberada de tiempo en los partidos.

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