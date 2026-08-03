Larry Berg, fundador de LAFC, será el nuevo Comisionado de la MLS

Major League Soccer definió quién encabezará la liga a partir de 2027. Larry Berg, fundador y copropietario gestor de Los Angeles Football Club (LAFC), fue elegido como próximo comisionado y asumirá el cargo el 1 de enero de ese año, según anunció oficialmente la MLS.

La designación se produjo tras un proceso de sucesión dirigido por la Junta de Gobernadores de la liga y acompañado por las firmas Korn Ferry, CAA y The Miles Group. Berg será presentado oficialmente el 4 de agosto en la sede de la MLS en Midtown Manhattan.

El cambio marca el inicio de una transición escalonada. Don Garber continuará como comisionado hasta finales de 2026 y pasará a ocupar el puesto de presidente de la liga en 2027.

“Es un honor liderar a la Major League Soccer hacia su próxima era”, afirmó Berg. “Tenemos una oportunidad extraordinaria para fortalecer la calidad de nuestra competición, desarrollar más jugadores de clase mundial, profundizar nuestra conexión con los aficionados y seguir elevando el lugar de la Major League Soccer en el fútbol global”.

La MLS explicó que Berg fue seleccionado por su combinación de experiencia empresarial, conocimiento del fútbol y trayectoria en la gobernanza de la liga.

Una transición clave para la MLS tras el Mundial 2026

La llegada de Berg coincide con un periodo que la propia MLS considera especialmente relevante tras el impulso generado por la Copa Mundial de la FIFA 2026. Entre los asuntos que deberá gestionar figuran el nuevo calendario competitivo previsto para 2027, la evolución del modelo salarial, la apertura de más estadios específicos de fútbol, futuras negociaciones de derechos audiovisuales y un nuevo convenio colectivo con los jugadores.

Jimmy Haslam, copresidente del comité de sucesión, sostuvo que Berg era el candidato idóneo para este momento. “Su profundo conocimiento de nuestra liga, su conexión de toda la vida con el juego, su perspectiva global y su liderazgo probado le convierten en la persona adecuada para aprovechar el impulso de la MLS”, señaló.

Berg también ha tenido participación en la AS Roma de Italia y en el Swansea City de Gales, experiencias que, según la MLS, reforzaron su visión internacional del negocio futbolístico.

Para asumir el cargo, el dirigente deberá ceder su participación en LAFC mediante el mecanismo de transición previsto por la liga, con el objetivo de garantizar imparcialidad frente a los 30 clubes.

Del crecimiento de LAFC al liderazgo de toda la liga

En LAFC, Berg formó parte del grupo que convirtió al club en una de las organizaciones más destacadas del fútbol norteamericano. Durante su gestión, el equipo conquistó la MLS Cup en 2022 y la Supporters’ Shield en 2019 y 2022, además de impulsar el desarrollo del BMO Stadium.

El club angelino expresó públicamente su respaldo al nombramiento. “Estamos inmensamente orgullosos de ver a Larry asumir este cargo”, indicó LAFC en un comunicado.

Antes de dedicarse plenamente al fútbol, Berg desarrolló una extensa carrera en el sector del capital privado. Fue socio de Apollo Global Management hasta 2022 y posteriormente continuó su actividad inversora en 26North.

Don Garber, que dirigió la MLS durante 27 años, destacó la relación de trabajo mantenida con Berg durante la última década y aseguró que colaborará estrechamente con él durante el periodo de transición.

La MLS señaló que, bajo la gestión de Garber, la liga pasó de 10 a 30 clubes y consolidó gran parte de la infraestructura que sostiene actualmente el crecimiento del fútbol profesional en Estados Unidos y Canadá.

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