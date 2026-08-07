LA Galaxy confirma la llegada de Chucky Lozano

La Major League Soccer tendrá un nuevo capítulo en la carrera de Hirving “Chucky” Lozano. Los Angeles Galaxy confirmó este viernes la incorporación del delantero mexicano procedente del San Diego FC mediante un préstamo que se extenderá hasta diciembre de 2026 e incluirá una opción de compra definitiva.

La operación pone fin a la breve etapa del atacante en San Diego, club del que quedó al margen por tensiones internas y con el que buscó una salida para recuperar continuidad.

El director deportivo de San Diego, Tyler Heaps, explicó que el acuerdo se trabajó junto al futbolista y su entorno con el objetivo de facilitar su regreso a la competencia oficial. “Trabajamos con Hirving y su entorno para encontrar la oportunidad adecuada que le permitiera volver a tener minutos en el campo”, señaló el directivo. “Agradecemos sus contribuciones durante nuestra temporada inaugural récord y le deseamos lo mejor mientras continúa su carrera”.

Lozano se unirá a los Galaxy como Jugador Designado y ocupará una plaza importante dentro del proyecto deportivo del club angelino.

Galaxy recupera un objetivo que perseguía desde hace años

Desde Los Ángeles destacaron que el mexicano era un objetivo de larga data. El gerente general del Galaxy, Will Kuntz, recordó que el club ya había intentado ficharlo tres años atrás y calificó la operación como un “círculo completo”.

“Hirving es un jugador al que intentamos incorporar hace tres años, así que esto se siente como un momento de círculo completo”, afirmó Kuntz. “Es un competidor feroz con un excelente historial de rendimiento en equipos que han luchado por títulos en múltiples ligas”.

El dirigente añadió que el club considera a Lozano la pieza adecuada para afrontar el tramo final de la temporada y remarcó que el vestuario cuenta con un grupo sólido y un objetivo claro para los últimos 15 partidos del calendario.

El delantero de 31 años llega después de disputar una temporada con San Diego FC, donde participó en 34 encuentros oficiales y registró 11 goles y nueve asistencias. El club alcanzó la final de la Conferencia Oeste en su campaña inaugural de 2025.

Un recorrido internacional antes de volver a California

La trayectoria de Lozano incluye pasos por Pachuca, PSV Eindhoven y Napoli. Con el club mexicano anotó 43 goles y repartió 31 asistencias en 149 partidos, además de conquistar el Clausura 2016 y la Liga de Campeones de la Concacaf 2016-17, torneo en el que fue máximo goleador con ocho tantos.

El primer día de Chucky Lozano ??? pic.twitter.com/d4gxsRNP1x — LA Galaxy (@LAGalaxy) August 7, 2026

En Europa brilló primero con el PSV, donde ganó la Eredivisie 2017-18, y posteriormente con el Napoli, equipo con el que marcó 30 goles en 155 partidos y fue parte del plantel campeón del Scudetto 2022-23. Regresó al PSV en 2023 y añadió dos títulos ligueros consecutivos en 2023-24 y 2024-25.

Con la selección mexicana debutó en 2016 y supera las 70 internacionalidades. Uno de los momentos más recordados de su carrera fue el gol ante Alemania en el Mundial de Rusia 2018. También disputó la Copa América 2016, la Copa Confederaciones 2017, la Copa Oro 2021 y los Mundiales de 2018 y 2022.

La llegada a Los Angeles Galaxy representa el segundo equipo californiano de su carrera en la MLS y una nueva oportunidad para relanzar su protagonismo en el fútbol estadounidense.

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