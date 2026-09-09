Un juzgado federal admite el amparo contra la FMF y pone a temblar el negocio de la Liga MX

La valiente e incansable novela por el regreso de la meritocracia al futbol nacional dio un vuelco inesperado que tiene a más de un dueño de club rascándose la cabeza con la férrea resistencia que han armado las escuadras de la Liga de Expansión MX contra la desaparición del ascenso y descenso.

El circuito de plata se anotó un golazo en los tribunales, luego de que las autoridades judiciales federales decidieran admitir a trámite un juicio de amparo contra esta polémica medida. Lo que comenzó como un reclamo en las canchas de esta categoría podría convertirse en la hebra que desuna el millonario negocio de los peces gordos de la Liga MX.

¡EL ASCENSO AL FÚTBOL MEXICANO LLEGA A LOS TRIBUNALES!



El despacho Del Real & Asociados informó que fue admitido el amparo que busca revisar la eliminación del ascenso y descenso entre Liga MX y Liga de Expansión.#qtvDeportes pic.twitter.com/30IHQbwa7L — quiero tv (@quierotv_gdl) September 9, 2026

La firma legal Del Real & Asociados, actuando como el brazo ejecutor y defensivo de los equipos afectados, interpuso este recurso constitucional con la firme consigna de exigir que la pelota ruede con justicia y se devuelva el derecho a subir de categoría.

La jugada legal se cocinó de inmediato después de que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) rompiera las ilusiones de las aficiones al decretar que el premio deportivo quedaba congelado de forma indefinida. Con la luz verde del Juzgado de Distrito, los hombres de negro de los tribunales ahora se meterán a fondo en la libreta de la FMF para revisar si sus polémicas decisiones pisotean la legalidad.

Ojo, la demanda no es un capricho para que un juez firme el ascenso de un equipo por dedazo ni pretende meterle mano a cómo se organiza el torneo de forma interna. El tiro va directo al corazón de los derechos deportivos: se busca examinar con lupa constitucional si cerrar la máxima categoría a billetazos respeta la libre competencia, la igualdad de oportunidades, la transparencia y el mérito ganado con sudor en el terreno de juego.

TRIBUNAL ADMITE AMPARO CONTRA ELIMINACIÓN DEL ASCENSO



Un tribunal admitió a trámite un juicio de amparo promovido por equipos de la #LigadeExpansiónMX contra la decisión de mantener suspendido el ascenso y descenso en el futbol mexicano.



El recurso fue presentado por el? pic.twitter.com/lZjIPiH9cz — 24 Morelos (@24_morelos) September 10, 2026

Aunque los abogados ya dejaron en claro que admitir el caso a trámite no significa tener el trofeo ganado en la bolsa, el simple hecho de llevar el debate a nivel constitucional ya es un gancho al hígado para el confort de las oficinas de Toluca.

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