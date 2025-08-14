La extraña estrategia que usó una mujer para ganar $865,811 en la lotería

A lo largo de la historia de la lotería, se han registrado estrategias curiosas para intentar ganar, desde rituales personales hasta métodos inusuales al momento de elegir números. Algunas personas aseguran que visualizar la victoria o hablarle al billete puede influir en la suerte. Las probabilidades matemáticas le dan la razón a los más escépticos, ya que estos sucesos no tienen relación con las victorias de algunos ganadores. Eso no quita que hagan de estas historias algo extraordinarias con un toque de suerte mágica indescriptible. Tal como lo veremos con la estrategia de una mujer que le hizo ganar más de $800,000 dólares.

Shirley Harvey, residente de Naples, Florida, se convirtió en noticia después de ganar $865,811 dólares en un juego digital instantáneo. Según contó, su estrategia consiste en interactuar con su teléfono.

“Tienes que hablarle y decirle que vas a ganar, y cuando ganas, le dices, ‘Gracias'”, compartió entre risas a los funcionarios de la Lotería de Educación de Carolina del Norte.

La ganadora suele pasar la mitad del año en Hendersonville, Carolina del Norte, donde también disfruta jugar a los juegos digitales instantáneos desde su teléfono.

“Me gusta jugar en mi teléfono en casa. Ese día llovía, así que estaba sentada en mi sofá jugando”, relató.

El juego que le dio el gran premio fue el Quick 6 Extra, un juego digital instantáneo con un jackpot progresivo que puede ganarse en cualquier momento. Shirley apostó $2 y logró vencer las probabilidades de 1 en 25.8 millones, un logro que todavía le parece increíble.

“Nunca imaginé ganar algo así. Fue increíble”, comentó.

Tras reclamar su premio en la sede de la lotería, recibió $621,260 dólares después de los descuentos por impuestos federales y estatales. Harvey planea usar sus ganancias para adquirir propiedades en Carolina del Norte, combinando así su buena suerte con inversión a largo plazo.

Mientras tanto, el jackpot del Quick 6 Extra se reinició en $250,000 dólares y ya había superado los $255,000 dólares pocos días después de su victoria.

Los juegos digitales instantáneos se juegan exclusivamente en línea, ya sea en el sitio web oficial de la lotería o en la NC Lottery Official Mobile App. Actualmente, hay 51 juegos diferentes disponibles, lo que permite a los jugadores probar suerte desde la comodidad de su hogar y en cualquier momento.

También te puede interesar: