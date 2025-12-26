Primer pago de $1,000 del Seguro Social del 2026 se adelanta al 2025: quiénes lo reciben

El cierre de 2025 traerá una noticia importante para millones de personas que dependen del Seguro Social. Aunque el pago corresponde a enero de 2026, llegará antes de que termine el año. Este ajuste suele generar confusión, pero tiene una explicación sencilla relacionada con el calendario federal y los días festivos.

La Administración del Seguro Social (SSA) confirma que el miércoles 31 de diciembre de 2025 se enviará un pago a casi 7.5 millones de beneficiarios en Estados Unidos. Ese dinero corresponde al programa de Seguridad de Ingreso Suplementario, conocido como SSI, y forma parte del pago mensual de enero de 2026.

El motivo del adelanto es el feriado de Año Nuevo. Normalmente, el SSI se paga el primer día de cada mes. Sin embargo, el 1 de enero es un feriado federal. Cuando esto ocurre, la SSA adelanta el depósito al día hábil anterior. En este caso, ese día es el 31 de diciembre, por lo que el pago se emite antes de finalizar el año.

El programa SSI está dirigido a personas con ingresos limitados. Beneficia principalmente a adultos mayores de 65 años y a personas con discapacidades. De acuerdo con cifras oficiales, alrededor de 7.39 millones de personas reciben este apoyo económico en todo el país.

A diferencia de otros beneficios del Seguro Social, el SSI no depende de haber trabajado ni de haber pagado impuestos al sistema. Es un programa basado únicamente en la necesidad económica. Por eso, muchas personas que no califican para jubilación o SSDI pueden recibir este tipo de ayuda.

El pago adelantado del 31 de diciembre será especial por otra razón. Incluirá el aumento del 2.8% aprobado para 2026 como parte del ajuste anual por costo de vida, conocido como COLA por sus siglas en inglés. Este incremento fue anunciado por la SSA en octubre y se aplicará a varios programas.

Con el nuevo ajuste, el monto máximo mensual del SSI para una persona individual sube de $967 a $994 dólares. En el caso de las parejas elegibles, el pago máximo mensual aumenta de $1,450 a $1,491 dólares. Estas cifras pueden variar según la situación personal y otros ingresos.

Algunos beneficiarios pueden recibir un monto mayor. Esto ocurre en ciertos estados que ofrecen pagos suplementarios al SSI federal. La disponibilidad depende del lugar de residencia y de las normas estatales vigentes. La SSA recomienda consultar su sitio oficial para conocer si aplica algún complemento adicional.

No todos los beneficiarios del Seguro Social recibirán dinero en diciembre. Quienes cobran jubilación, SSDI o beneficios para sobrevivientes recibirán su pago de enero en fechas posteriores. La mayoría lo recibirá en la segunda, tercera o cuarta semana de enero, según su fecha de nacimiento.

Las personas que comenzaron a recibir beneficios antes de mayo de 1997 siguen un calendario distinto. En su caso, el pago de enero se emitirá el viernes 2 de enero, sin importar el día en que nacieron.

Quienes reciben tanto SSI como Seguro Social regular verán dos depósitos separados. El SSI llegará el 31 de diciembre. El otro beneficio se pagará el 2 de enero. Dos pagos en una misma semana, la primera del año.

