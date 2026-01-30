Dollar General promete 4 cambios en sus tiendas en 2026

Dollar General se ha convertido en una parada obligada para millones de familias que buscan ahorrar sin sacrificar lo esencial. En un contexto marcado por la inflación y la incertidumbre económica, la cadena de descuento quiere reforzar su presencia y su relación con los clientes. Para 2026, la empresa ya trazó una hoja de ruta ambiciosa que transformará sus tiendas en distintos frentes.

Los planes llegan después de un año positivo para la compañía. En 2025, Dollar General reportó ventas netas por $10.6 mil millones de dólares. Esto representó un crecimiento anual del 4.6%. El resultado confirma que muchos consumidores siguen apostando por opciones de bajo costo.

Con ese impulso, el director ejecutivo Todd Vasos decidió acelerar varios proyectos clave. La meta es clara: llegar a más comunidades, modernizar tiendas existentes, ampliar la oferta de productos y competir de frente con gigantes como Amazon y Dollar Tree.

1. Más tiendas en comunidades pequeñas

Uno de los cambios más visibles será la apertura de nuevas sucursales. Dollar General planea inaugurar 450 tiendas adicionales durante 2026. Con esto, superará ampliamente las 20,000 ubicaciones en Estados Unidos.

La estrategia apunta a zonas poco pobladas. La mayoría de estas tiendas se instalarán en pueblos de 20,000 habitantes o menos.

“De cara a 2026, estamos en una posición única para atender a los clientes desatendidos en las zonas rurales de Estados Unidos, donde aproximadamente el 80% de nuestra base actual de tiendas atiende a localidades de 20,000 habitantes o menos”, afirmó Vasos a los inversores.

Las nuevas tiendas tendrán un tamaño aproximado de 8,500 pies cuadrados. El plan es que todas estén operando a más tardar el 29 de enero de 2027.

2. Remodelaciones y proyectos inmobiliarios

Las aperturas forman parte de un plan mucho más amplio. Dollar General tiene 4,730 proyectos inmobiliarios programados para 2026. Esto incluye renovaciones completas y parciales de miles de tiendas ya existentes.

Alrededor de 2,000 sucursales serán remodeladas por completo bajo el llamado Project Renovate. Otras 2,250 tiendas recibirán mejoras parciales a través del Project Elevate. Además, unas 20 ubicaciones serán reubicadas a espacios más grandes y funcionales.

El crecimiento no se limita a Estados Unidos. México también verá nuevas tiendas. La empresa confirmó al menos 10 aperturas adicionales en ese país.

3. Más alimentos frescos y productos esenciales

Otro cambio importante estará en los estantes. Dollar General ampliará su oferta de alimentos frescos. La empresa planea llevar frutas y verduras a al menos 7,000 tiendas.

De ese total, unas 200 sucursales contarán con una expansión completa de productos frescos antes de que termine 2026. Las tiendas más grandes, de 9,500 pies cuadrados, también incluirán más congeladores y mayor espacio para artículos de salud y belleza.

“Estamos entusiasmados con nuestros planes inmobiliarios y creemos que fortalecerán la conexión con nuestros clientes actuales y atraerán a nuevos”, señaló Vasos.

4. Entrega el mismo día en más lugares

Dollar General también quiere ganar terreno en el mundo digital. Su servicio de entrega el mismo día, myDG Delivery, se expandirá de forma agresiva. Actualmente, está disponible en miles de tiendas. La meta es llegar a más de 17,000 ubicaciones para finales de 2026. El servicio se puede usar desde la aplicación móvil o el sitio web.

“MyDG Delivery está ayudando a cerrar la brecha digital al extender la entrega en el mismo día a las comunidades rurales de todo el país”, declaró recientemente Lydia Thacher, vicepresidenta de comercio digital de Dollar General, a CSA.

Mientras tanto, los clientes ya notan otros movimientos. Productos para el hogar desde un dólar y ofertas agresivas en artículos básicos muestran que la competencia entre cadenas de descuento seguirá intensificándose. Para los consumidores, estos cambios pueden significar más opciones, mejores precios y mayor acceso, incluso en zonas donde antes no llegaban este tipo de servicios.

