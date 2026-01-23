Seguro Social: ¿quiénes faltan de recibir su pago de más de $2,000 enero?

Enero suele ser un mes complicado para millones de beneficiarios del Seguro Social en Estados Unidos. No solo marca el inicio del año, sino que también redefine el calendario de pagos y estrena los ajustes por costo de vida. En este contexto, muchas personas se preguntan quiénes aún no han recibido su depósito de más de $2,000 dólares correspondiente a enero y si todavía deben esperar unos días más para ver reflejado su dinero.

La Administración del Seguro Social (SSA) distribuye pagos a más de 70.5 millones de personas que reciben beneficios por jubilación, discapacidad o sobrevivencia. Aunque la mayoría ya recibió su pago de enero de 2026, todavía existe un grupo específico que sigue pendiente dentro del calendario oficial.

El grupo que aún no cobra su Seguro Social en enero

Los únicos beneficiarios que faltan por recibir su pago de enero son aquellos que forman parte del último grupo cuyo beneficio depende del sistema de pagos escalonados por fecha de nacimiento. Este método se aplica a quienes no comenzaron a recibir beneficios antes de mayo de 1997 y no combinan el Seguro Social con el programa SSI.

En concreto, las personas cuya fecha de nacimiento cae entre el día 21 y el 31 de cualquier mes reciben su pago el cuarto miércoles. En enero de 2026, esa fecha corresponde al miércoles 28 de enero, que marca el último envío de pagos del mes para jubilados, personas con discapacidad y beneficiarios por sobrevivencia.

Quiénes ya recibieron su dinero este mes

El calendario de enero fue atípico. Al iniciar el mes en jueves, los pagos regulares comenzaron más tarde de lo habitual. Los beneficiarios nacidos entre el 1 y el 10 cobraron el miércoles 14 de enero. Aquellos nacidos entre el 11 y el 20 recibieron su depósito el miércoles 21.

Además, existe un grupo que no depende del calendario por cumpleaños. Las personas que reciben beneficios desde antes de mayo de 1997 cobraron el viernes 2 de enero. En esa misma fecha también se pagó a los llamados beneficiarios duales, es decir, quienes reciben Seguro Social y el Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI).

Pagos del SSI y fechas especiales

El SSI está dirigido a personas de bajos ingresos mayores de 65 años o con una discapacidad. Beneficia a casi 7.4 millones de personas en el país. De ese total, más de 2.5 millones también reciben Seguro Social regular.

El pago de SSI correspondiente a enero no se envió en enero. Debido a que el 1 de enero es feriado federal, la SSA adelantó el depósito al miércoles 31 de diciembre de 2025.

Sin embargo, el calendario aún guarda una fecha importante. Como febrero de 2026 inicia en domingo, el pago de SSI de febrero se adelantará al viernes 30 de enero. Este detalle suele generar confusión, pero es completamente normal dentro de las reglas del programa.

Montos promedio y el aumento por COLA en 2026

Enero también marca el inicio del ajuste por costo de vida (COLA) para 2026. La SSA confirmó un incremento del 2.8% para todos sus programas.

Según las cifras oficiales más recientes de la SSA, los trabajadores jubilados recibían en promedio $2,071.30 dólares al mes, mientras que los trabajadores con discapacidad cobraban $1,633.19 dólares. En el caso de los beneficios por sobrevivencia, el promedio era de $1,620.95 dólares mensuales. Los beneficiarios de SSI recibían alrededor de $714.53 dólares mes.

Para los jubilados, el aumento representa cerca de $56 dólares adicionales al mes en promedio. Esto explica por qué muchos depósitos de enero superan los $2,000 dólares, dependiendo del historial laboral y el tipo de beneficio.

Ante cualquier retraso, la SSA recomienda esperar al menos tres días hábiles antes de reportar un pago faltante y verificar primero el método de depósito elegido. Mantener los datos bancarios actualizados es clave para evitar contratiempos justo en meses tan sensibles como enero.

También te puede interesar: