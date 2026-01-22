Greg Abbott declara emergencia en Texas por tormenta invernal, para agilizar respuesta de emergencia

El gobernador de Texas, Greg Abbott, declaró este jueves estado de desastre en 134 condados ante la amenaza de una tormenta invernal que podría traer temperaturas bajo cero, nieve, hielo y lluvia congelada.

La medida busca agilizar la respuesta de emergencia y proteger a la población ante el frente frío que impactará la región desde este jueves y se intensificará durante el fin de semana y principios de la próxima semana, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Durante una conferencia de prensa, Abbott advirtió a los texanos que no deben esperar hasta último momento para prepararse.

“No empiecen a prepararse mañana ni piensen que podrán desplazarse mejor el sábado; será demasiado tarde. Necesitan prepararse ahora, asegurarse de que su hogar, su oficina, sus hijos, sus mascotas, tengan soluciones para afrontar estas situaciones”, dijo.

Las zonas de mayor riesgo

Las zonas con mayor riesgo incluyen el noroeste, norte y noreste de Texas, gran parte del centro del estado y regiones que van desde el Panhandle hasta San Antonio, donde se esperan temperaturas bajo cero y sensaciones térmicas extremas, así como posible nieve, hielo, aguanieve y lluvia congelada. En el Valle del Río Grande se prevén lluvias frías con menor impacto invernal.

El gobernador también instó a las personas vulnerables a acercarse a albergues o centros de calentamiento, que estarán disponibles durante uno o dos días para proteger a quienes lo necesiten. “Contamos con un equipo extraordinario que ya está preparado y respondiendo para asegurarse de que, aunque enfrentemos esta tormenta, salgamos adelante”, agregó Abbott.

Recomendaciones clave para la población

Las autoridades del estado enfatizan la importancia de la prevención y preparación personal. Entre las recomendaciones principales están:

Evitar salir a la carretera si no es absolutamente necesario

Preparar el hogar, alimentos, agua, medicamentos y artículos para mascotas

Revisar condiciones climáticas y de vialidades antes de viajar

Conducir con extrema precaución si hay hielo

Recursos de consulta

Para información y asistencia durante la tormenta, las autoridades sugieren:

TexasReady.gov ? Consejos de seguridad invernal

DriveTexas.org ? Condiciones de carreteras

tdem.texas.gov/warm ? Centros de calentamiento

911 ? Emergencias inmediatas

2-1-1 Texas ? Información sobre refugios, alimentos y asistencia social

3-1-1 ? Servicios municipales disponibles

988 ? Línea de crisis de salud mental y prevención del suicidio

