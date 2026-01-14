Greg Abbott asegura que un inmigrante atacó con su vehículo a agentes de ICE

El gobernador de Texas, Greg Abbott, aseguró que un inmigrante atacó a un grupo de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE) con su vehículo, dejando a un oficial herido, tras un incidente ocurrido en un estacionamiento de Walmart en San Antonio.

De acuerdo con ICE, el hecho se registró el martes, cuando agentes federales interceptaron un automóvil durante un operativo. Un video difundido posteriormente por la agencia muestra a los oficiales bloqueando la salida del vehículo con patrullas colocadas al frente y detrás. En las imágenes se observa cómo los agentes rodean el auto, golpean las ventanillas y ordenan al conductor que descienda, mientras apuntan con armas de fuego.

Yesterday, in Texas, a criminal illegal alien tried to run over our officer — smashing vehicles and leaving one officer injured and sent to the hospital.



Thanks to politicians spewing dangerous anti-ICE rhetoric, this is becoming a daily occurrence. pic.twitter.com/reVHpDu5T3 — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) January 14, 2026

Abbott reaccionó al video a través de su cuenta en X, donde calificó al conductor como un “delincuente extranjero ilegal” y aseguró que el hombre embistió unidades de ICE, provocando lesiones a uno de los agentes. El gobernador pidió el arresto de quienes, según dijo, obstruyen la aplicación de las leyes migratorias y ponen en riesgo a oficiales y civiles.

Sin embargo, en el material difundido públicamente no se aprecia con claridad el momento en que el vehículo impacta directamente contra los agentes. Hacia el final del video, el conductor sale del automóvil, se tira al suelo y es detenido sin que se observen golpes directos a los oficiales.

A criminal illegal alien rammed ICE vehicles in San Antonio, sending an agent to the hospital.



Organized groups are obstructing immigration enforcement across the country, putting officers and law abiding civilians at risk.



These criminals must be arrested.… — Greg Abbott (@GregAbbott_TX) January 14, 2026

Sin reporte policial y versiones encontradas

ICE informó que uno de los agentes resultó herido y fue trasladado a un hospital, aunque no se han dado a conocer detalles oficiales sobre su estado de salud. La policía de San Antonio señaló que no recibió llamadas de emergencia relacionadas con este incidente, y hasta ahora no existe un reporte policial público.

Fuentes federales identificaron al agente involucrado como Miguel Vergara, Director de la Oficina de Campo de ICE, quien presuntamente sufrió lesiones en el cuello. Todd Lyons, director de la agencia, defendió el actuar de sus subordinados: “Son constantes ataques como este; esto tiene que parar”, declaró, subrayando que el FBI y Seguridad Nacional ya investigan el caso como una obstrucción a la justicia.

El suceso ocurre en un contexto de creciente tensión por las operaciones migratorias. En la última semana, la muerte de una mujer en Mineápolis tras ser baleada por un agente de ICE durante un operativo reavivó las críticas contra el uso de la fuerza por parte de autoridades federales.

Organizaciones civiles en Texas acusaron al gobernador de promover una narrativa que criminaliza a los inmigrantes. Gabriel Rosales, de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) en Texas, señaló que este tipo de discursos “solo profundizan el miedo en las comunidades” y no atienden las causas de fondo de la migración.

Por su parte, la Administración del presidente Donald Trump sostiene que los agentes enfrentan un repunte de amenazas y actos de violencia, que atribuye a la oposición a sus políticas antiinmigrantes, mientras continúan las redadas y operativos en distintas ciudades del país.

