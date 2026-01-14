Trump y el masivo reclutamiento de agentes de ICE

Los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se han convertido prácticamente en el centro de la iniciativa de deportación masiva de Donald Trump.

Desde que Trump asumió su segunda presidencia en Estados Unidos, hace un año, el número de agentes de ICE saltó de 10,000 a 22,000, gracias, en gran medida, a una campaña de reclutamiento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a quienes ellos llaman “estadounidenses patriotas calificados de todo el país”.

El crecimiento tan significativo de una rama de las fuerzas de seguridad es un hecho inusual, sin precedentes en la historia del ICE, que se creó en 2002. Esto plantea preguntas sobre la selección y la idoneidad de los candidatos.

El tiempo de entrenamiento se reduce a medida que aumentan los miembros

El tiempo de entrenamiento del ICE ha sido recortado de 16 a ocho semanas. Aprender si quiera un poco de español, el idioma de la mayoría de los inmigrantes no autorizados en el país, ya no es un requisito. El ICE no respondió a una serie de preguntas formuladas por DW sobre su proceso de reclutamiento.

La preocupación sobre el entrenamiento de los agentes y la percibida politización del ICE han crecido a raíz de la muerte de Renee Nicole Good, contra quien disparó un agente del ICE el miércoles 7 de enero, lo que ha provocado protestas en todo el país y ha conducido a la renuncia de una docena de fiscales federales en el estado de Minnesota.

“El ICE busca candidatos que cumplan con requisitos específicos de elegibilidad e idoneidad, incluidos ciudadanía, estándares de aptitud, investigaciones de antecedentes y, para algunos puestos, capacitación o experiencia en aplicación de la ley”, explica a DW Melissa Hamilton, abogada estadounidense y exoficial de policía y prisiones.

“Al mismo tiempo, las recientes iniciativas federales de reclutamiento han priorizado el volumen junto con la calidad, con una financiación significativa destinada a cubrir decenas de miles de puestos y a ofrecer incentivos para atraer rápidamente grandes grupos de solicitantes”.

Campaña de reclutamiento con el “Tío Sam”

Melissa Hamilton, que ejerce como profesora de Derecho y Justicia Penal en la Universidad de Surrey, Inglaterra, comenta que ciertos elementos del reclutamiento del ICE, como visitar ferias de empleo o publicar anuncios en portales de empleo federales, son típicos de las fuerzas del orden, pero que la organización también emplea métodos inusuales.

“Donde el enfoque reciente de ICE difiere es en la escala e intensidad del impulso mediático, con campañas publicitarias de presupuesto inusualmente alto y un amplio alcance público destinado a generar grandes grupos de solicitantes”, destaca.

Uno de los métodos es la presentación del “Tío Sam” -símbolo del Gobierno estadounidense, usado para reclutar soldados durante la Primera Guerra Mundial- en la página web de empleos del ICE, y la publicación en redes sociales del cuadro “American Progress”, a menudo criticado por mostrar a colonos blancos viajando hacia su destino mientras los nativos americanos se retiran.

El gasto en publicidad para lo que el Departamento de Seguridad Nacional ha descrito como una campaña de “reclutamiento en tiempos de guerra” en 2026 asciende a 100 millones de dólares (86 millones de euros), según un documento de 30 páginas al que tuvo acceso el periódico The Washington Post.

Parece que este ritmo va a continuar en los próximos tiempos, ya que la “Gran y hermosa ley” (“Big Beautiful Bill”) de Trump otorgó al ICE un presupuesto de $170,000 millones de dólares durante los próximos cuatro años para la seguridad fronteriza e interior.

Los anuncios se dirigen a las bases de Trump

Varios observadores coinciden en que el ICE está usando métodos modernos para captar la atención de grupos que comparten la ideología trumpista. Hamilton señala la práctica del geocercado (geofencing).

En este caso, eso significa que los navegadores de internet y los feeds de las redes sociales de cualquiera que esté cerca, por ejemplo, de bases militares, eventos deportivos especiales, o ferias de armas y exposiciones comerciales, pueden ser el objetivo de anuncios de reclutamiento.

También hay bonos de inscripción de hasta $50,000 dólares y opciones de pago y condonación de préstamos estudiantiles. “La campaña se dirige a los subempleados y a quienes provienen de familias trabajadoras”, explica Hamilton. “Probablemente no sea atractiva para quienes se interesan por la justicia social”.

Se elimina el límite de edad, pero ¿es un éxito el reclutamiento?

También se han abolido los límites de edad, lo que le brinda una mayor selección de candidatos potenciales. Anteriormente, el límite de edad mínimo era de 21 años y el máximo de 37 a 40 años, según el puesto.

El DHS insiste en que sus procesos de reclutamiento garantizan “rigurosos estándares de capacitación y preparación”. Aunque no sin detractores, la campaña de reclutamiento ha funcionado, al menos en ciertos aspectos, concluyó Hamilton.

“El éxito depende de los criterios utilizados: si el objetivo era ampliar significativamente la plantilla rápidamente, el reclutamiento parece haber dado sus frutos. Si el objetivo es atraer a personal policial altamente experimentado, el resultado es mixto, y algunos reportan inquietudes sobre los niveles de experiencia de los nuevos reclutas en relación con las exigencias del complejo trabajo de control migratorio”.

Tales distinciones no son necesarias para el DHS. “Con estos nuevos patriotas en el equipo, podremos lograr lo que muchos consideran imposible y cumplir la promesa del presidente Trump de que Estados Unidos vuelva a ser seguro”, se jactó a principios de este mes.

Sigue leyendo:

Captan agresión de agente de ICE a presidente del Ayuntamiento de Minneapolis

Alertan por aumento de violencia de ICE en detenciones y represión de manifestantes

Hombre es brutalmente detenido por ICE en Minnesota