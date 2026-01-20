México trasladó a otros 37 criminales a Estados Unidos para enfrentar a la justicia

El gobierno mexicano autorizó el traslado masivo de 37 criminales a Estados Unidos para enfrentar a la justicia, así como lo hizo anteriormente con otros líderes de cárteles.

Así lo informó este martes el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, a través de las redes sociales.

“Esta mañana, el Gabinete de Seguridad de México trasladó a Estados Unidos a 37 operadores de organizaciones criminales que representaban una amenaza real para la seguridad del país”, escribió el funcionario en X.

“La acción se ejecutó conforme a la Ley de Seguridad Nacional y bajo mecanismos de cooperación bilateral, con pleno respeto a la soberanía nacional”, añadió García Harfuch, quien detalló que se estableció, junto con el Departamento de Justicia de EE.UU., el compromiso de no solicitar la pena de muerte para estos delincuentes.

Esta mañana el @GabSeguridadMX trasladó a Estados Unidos a 37 operadores de organizaciones criminales que representaban una amenaza real para la seguridad del país.

La acción se ejecutó conforme a la Ley de Seguridad Nacional y bajo mecanismos de cooperación bilateral, con pleno… pic.twitter.com/rBqfVvIIDZ — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) January 20, 2026

Por último, indicó que dichas personas fueron llevadas a las ciudades de Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego, a bordo de 7 aeronaves de las Fuerzas Armadas.

“Con este traslado, ya son 92 criminales de alto impacto enviados a EE.UU. en esta administración que ya no podrán generar violencia en nuestro país”.

Hasta el momento no se han dado a conocer de manera oficial los nombres de los delincuentes que fueron enviados a territorio estadounidense.

Sin embargo, medios mexicanos como Animal Político señalan que entre los nombres se encuentran Ricardo González Sauceda, alias “El Ricky”, identificado como líder regional del Cártel del Noreste en estados como Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Otro nombre que figura es el de Daniel Alfredo Blanco Joo, alias “El Cubano”, operador logístico del Cártel de Sinaloa y considerado objetivo prioritario del FBI por su papel en el tráfico de estupefacientes hacia Estados Unidos

El pasado 2 de diciembre el diario The Wall Street Journal publicó en un artículo que una tercera entrega de capos mexicanos a Estados Unidos estaba en discusión, citando a personas familiarizadas con los planes.

La presidenta Claudia Sheinbaum negó esa versión en su conferencia matutina del 8 de diciembre, donde aseguró que no existían planes para una tercera entrega masiva de personas buscadas por Estados Unidos, tal como había señalado el periódico estadounidense.

Sigue leyendo:

– “El Piyi”, el exjefe de seguridad de Los Chapitos que ya duerme en una celda de EE.UU.

– “El Cuini”, el líder del CJNG que evitó su traslado a EE.UU. desde 2016 y finalmente perdió.