“México es el más fuerte y el más débil ante Trump”: la encrucijada de Sheinbaum tras la intervención de EE.UU. en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no pierde ocasión para amenazar a México.

No habían pasado 24 horas de la incursión en Venezuela el 3 de enero para capturar a Nicolás Maduro cuando dijo que “algo tiene que hacerse con México”. Después, en una entrevista, aseguró que “vamos a empezar a atacar en tierra a los carteles”. Y luego advirtió que México “tiene que ponerse las pilas”.

Pero su contraparte mexicana, Claudia Sheinbaum, mantiene su ya famosa “cabeza fría”: sin desestimar las amenazas, las califica como una “manera de comunicar”; sin subir la tensión, defiende su posición como país “libre y soberano”.

Sheinbaum rechazó el ataque en Venezuela con frases de la línea histórica mexicana como “América no pertenece a una doctrina ni a una potencia” y “la intervención extranjera nunca ha traído democracia, bienestar ni estabilidad duradera”.

Sin embargo, evitó referirse a Trump, no cuestionó sus intenciones y llamó, una vez más, a la “cooperación sin subordinación”.

Así, cual equilibrista, la presidenta ha llevado el primer año de Trump en la presidencia: él declara, ella desmiente; él pide, ella atiende; él agrede, ella llama al diálogo.

Esta semana fue la decimoquinta llamada en un año, y en ella, reportó Sheinbaum, “se descartó” una incursión militar de Estados Unidos, a pesar de que Trump la ofreció, y México se comprometió a redoblar sus esfuerzos para cumplir los deseos del republicano: reducir la migración y el tráfico de drogas y arrinconar a los carteles del narco, entre otras cosas.

¿Cuándo se dará Trump por satisfecho con lo que hace México? ¿Podrá Sheinbaum llegar al final del mandato de Trump, en tres años, sin perder el equilibrio?

Getty Images: Una de las primeras balas que debió esquivar Sheinbaum fue el cambio de nombre del Golfo de México por el de Golfo de América.

Las fortalezas de México para evitar una incursión

“México es el país más fuerte y el más débil ante el expansionismo de Trump”, dice Humberto Beck, historiador y analista político del Colegio de México.

Veamos, primero, cuáles son las fortalezas de México ante la cruzada trumpista.

Y nada, en ese sentido, es tan importante como su rol en la economía estadounidense: México es el mayor importador y exportador a ese país y millones de mexicanos ofrecen la mano de obra que los estadounidenses no.

“La vecindad entre ambos países ha creado una gran integración que sería muy difícil romper”, dice Diana Alarcón, economista y directora del Banco Mundial para México y Centroamérica.

“Y hay mucha claridad en políticos, analistas y empresarios (en Washington) de la importancia estratégica de la relación (…) Es claro que en el mejor interés de los dos países está estrechar la cooperación. Y yo creo que esa claridad existe en México y en Estados Unidos”, apunta Alarcón.

Gracias a la cercanía, México tiene mecanismos de influencia en Estados Unidos.

Las empresas estadounidenses que operan en el país —entre ellas General Motors, Amazon y Whirlpool— tienen poder de lobby en Washington.

Además, en EE.UU. viven casi 40 millones de mexicanos, muchos de los cuales pueden votar y cuya gran mayoría es la mano de obra de la agricultura, los servicios y los alimentos.

Getty Images: Se suele decir que el arraigo del nacionalismo mexicano tiene su origen en la permanente amenaza desde el norte.

Hace un año, Trump se convirtió en el principal desafío de Sheinbaum y, hasta ahora, los mexicanos parecen satisfechos con los resultados.

La mandataria ha intentado convertir las amenazas en oportunidades.

Por eso, entre otras cosas, ha extraditado a medio centenar de mexicanos acusados de crímenes en Estados Unidos, ha roto las redes de tráfico de migrantes que pasan por México y ha volcado su atención en la seguridad, reduciendo los homicidios un 40%, incautando decenas de toneladas de drogas y desmantelando cientos de laboratorios de fentanilo.

Sheinbaum ha cumplido no solo en seguridad: también puso aranceles del 50% a las importaciones chinas, flexibilizó las restricciones mexicanas a la importación de maíz transgénico estadounidense, aceleró la entrega pactada de agua al norte de la frontera y aceptó adelantar la revisión del tratado de libre comercio (T-MEC) que estaba pautada para 2026.

La mandataria quiere, con su denominado Plan México, impulsar al sector industrial mexicano, y con ello profundizar la integración con Norteamérica y elevar los costos de una ruptura.

El martes, Trump dijo que el T-MEC es “irrelevante” para su país. Sheinbaum le contestó diciendo que “quienes más defienden el T-MEC son los empresarios estadounidenses”.

Al tiempo de todo esto, y como hicieron sus antecesores, Sheinbaum ha querido equilibrar las concesiones a Trump con lo que acá suelen llamar “gestos compensatorios”: aumentó el subsidio energético a Cuba, rechazó el Premio Nobel de Paz a la opositora venezolana María Corina Machado, insistió en la reforma de la justicia que criticó Washington y no fue a la Cumbre de las Américas en República Dominicana por cuenta de la exclusión de Venezuela, Nicaragua y Cuba.

Gestos, pues, de un equilibrista en la cuerda floja.

Getty Images: Uno de los enésimos temas complejos de la agenda bilateral: el agua.

Los puntos débiles de México ante Trump

Si la cercanía —y la integración económica— es lo que pone a México en una posición favorable ante el poderío de Estados Unidos, es esa misma condición lo que manifiesta sus debilidades.

“Al final de cuentas México es la pieza fundamental de la política de alineamiento hemisférico neocolonial”, dice Beck.

“México, a diferencia de Colombia o Venezuela, está en el primer círculo de control hemisférico”, añade.

Si bien puede haber codependencia entre los dos países, el tamaño y la composición de cada una de las economías hace que el costo de una ruptura de relaciones sea mucho más alto para México, que exporta a EE.UU. el 80% de su producción, recibe un 4% de su PIB en remesas e importa de ese país 70% del gas y una buena parte de los alimentos que consume.

Romper con Washington sería un golpe rotundo a la economía, pero, al tiempo, mantener una relación tan cercana que para algunos ojos parezca rendición también puede tener implicaciones.

Sheinbaum pronto se va a topar con un dilema, dice Beck: “O alinea más la política de seguridad con Estados Unidos, lo que implicaría hacer cosas que rompan su coalición, o mantiene la unidad de Morena y se expone a una intervención más explícita y más agresiva de Estados Unidos”.

Con la captura de Maduro, Trump demostró, como quien hace un experimento, que su intención de controlar el hemisferio va en serio.

México, en ese sentido, no sería un experimento: sería el objetivo en sí mismo.

