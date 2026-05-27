Innovadora medida contra conductores peligrosos: instalarán limitadores en sus vehículos

Nueva York sorprendió esta semana con una innovadora medida contra los conductores reincidentes por exceso de velocidad. El estado comenzará a exigir la instalación de dispositivos limitadores en los vehículos de quienes acumulen un historial repetido de infracciones captadas por cámaras, una decisión que apunta directamente a los llamados super speeders.

La medida forma parte del presupuesto estatal impulsado por la gobernadora Kathy Hochul y busca atacar a un grupo reducido de automovilistas que, según autoridades y organizaciones de seguridad vial, concentran una parte desproporcionada del riesgo en calles y rutas.

La nueva regla alcanzará a conductores que acumulen 16 o más infracciones por exceso de velocidad detectadas por cámaras en un período de 12 meses. En esos casos, deberán instalar un sistema de asistencia inteligente que utiliza GPS para reconocer el límite de velocidad de cada zona e impedir que el vehículo lo supere.

El foco no está puesto en quien recibió una multa aislada, sino en quienes convierten el exceso de velocidad en una conducta repetida.

“Los neoyorquinos merecen sentirse seguros cuando cruzan la calle, llevan a sus hijos a la escuela o conducen hacia el trabajo”, planteó Hochul al presentar la iniciativa.

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Qué pasa si un conductor no cumple

Las consecuencias no serán menores. Quienes ignoren la obligación de instalar el dispositivo podrían enfrentar multas de entre $1,500 y $2,500, además de la posible suspensión del registro del vehículo. También habrá sanciones para quienes intenten manipular o desactivar el sistema.

Aunque la medida todavía necesita implementación operativa, el mensaje político es claro: Nueva York quiere pasar de las multas económicas a restricciones concretas para quienes insisten en manejar de manera peligrosa.

Por qué Nueva York apunta a los “super speeders”

La iniciativa llega después de años de presión de organizaciones que reclaman medidas más severas contra conductores con largos historiales de infracciones, especialmente cerca de escuelas.

En Nueva York, las cámaras de velocidad se convirtieron en una herramienta central de control, pero el debate cambió cuando se detectó que algunos vehículos acumulaban decenas —e incluso cientos— de multas sin modificar su comportamiento.

Para defensores de seguridad vial, el problema no es la mayoría de los conductores, sino una minoría reincidente que sigue circulando como si las sanciones económicas no existieran. La nueva ley busca justamente intervenir antes de que ocurra una tragedia.

Otros estados también avanzan con medidas similares

Nueva York no es el único estado que está mirando la tecnología como una forma de frenar a los conductores más peligrosos. En los últimos años, varias jurisdicciones comenzaron a debatir o aprobar medidas basadas en sistemas de asistencia inteligente de velocidad, conocidos como ISA por sus siglas en inglés.

Virginia fue uno de los casos más relevantes: una ley permitirá que jueces ordenen la instalación de estos dispositivos en vehículos de conductores reincidentes por manejo temerario, como alternativa a sanciones más tradicionales. La medida está prevista para comenzar en julio de 2026.

Washington y el Distrito de Columbia también aparecen entre las jurisdicciones que han avanzado con normas vinculadas a estos sistemas, mientras que en otros estados, como Iowa y Pennsylvania, legisladores y organizaciones de seguridad vial impulsan propuestas similares para enfrentar a los llamados super speeders.

La tendencia muestra un cambio en el enfoque: ya no se trata solo de emitir multas o sumar puntos en la licencia, sino de limitar concretamente la capacidad de manejar por encima del límite permitido cuando existe un historial reiterado de infracciones.

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