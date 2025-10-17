Loco Abreu pone a Gilberto Mora como un jugador de Clase Mundial

El director técnico de los Xolos de Tijuana, Sebastián “Loco” Abreu, no escatimó elogios hacia el joven futbolista Gilberto “Morita” Mora, a quien calificó como un jugador de clase mundial y uno de los talentos más prometedores del fútbol mexicano.

En entrevista con ESPN, el estratega uruguayo reconoció la calidad y madurez del futbolista de apenas 17 años, destacando que algunos aún dudan en reconocer el nivel del mediocampista.

“Yo a veces veo como que hay miedo de decir: es un clase A. Sí, que le falta, sí hay que arroparlo, falta crecimiento, hay que prepararlo para todo el mundo extra futbol que presenta para este tipo de futbolistas”, expresó Abreu.

Gilberto “Morita” está listo para dar el salto

Abreu resaltó que Mora ya completó un proceso sólido dentro del fútbol mexicano, que incluye experiencia en Primera División, Selección Nacional y Sub-20, lo que lo prepara para un futuro salto a la élite internacional.

“Sabemos que no tiene un año, acaba de cumplir 17, hay que ir tachando los días de irlo disfrutando acá porque él ya hizo un proceso de dos años… el proceso lo hizo para que cuando cumpla los 18 pueda dar ese salto de calidad”, agregó el técnico de los Xolos.

El “Loco” Abreu también detalló las virtudes que hacen de Gilberto Mora un futbolista diferente.

“Es muy inteligente porque evita el contacto físico con los movimientos previos. Antes de que llegue el balón, ya sabe qué movimiento hacer, qué capacidad. Tiene muy buena habilidad jugando de espaldas. Cuando ve que le van a llegar, te hace un recorte de espalda, amaga que iba por un lado y sale por el otro”, explicó.

Por último, el “Loco” aseguró que su función es simplemente permitir que Mora despliegue su talento en la cancha.

“Lo único que hago es ponerlo y dejar que haga lo mejor que sabe. Lo asombroso de acá es la madurez de él. Hoy, a 17 años, le sale natural”, concluyó.

