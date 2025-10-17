México mantiene su puesto en el ránking FIFA 2025: España sigue liderando

La selección de México se mantuvo en el puesto 14 tras el último reporte del ránking FIFA tras el empate y derrota en la última ventana de amistosos.

El Tri viene de la derrota por goleada ante Colombia y empató 1-1 ante Ecuador, dos selecciones que estarán en la Copa del Mundo de 2026.

Tras el último reporte, Colombia sigue por encima de la selección mexicana. Aunque sigue siendo el mejor equipo de Concacaf en el ránking FIFA.

Por su parte, Estados Unidos también se mantuvo en el puesto 16 debajo de México en la Concacaf. El Team USMNT empató con Ecuador y derrotó a Australia en los dos amistosos que disputó en la última ventana.

La próxima actualización del ránking será el 20 noviembre, luego de la última ventana de partidos oficiales de selecciones antes del sorteo de la Copa del Mundo de 2026.

España sigue liderando el ránking FIFA

España sigue encabezando el ranking mundial masculino de la FIFA publicado el viernes, que muestra a Alemania de nuevo en camino a ser uno de los equipos cabeza de serie en el sorteo del torneo mundial del 5 de diciembre.

Los 12 países mejor clasificados en el sorteo de 48 equipos serán los tres coanfitriones (Estados Unidos, Canadá y México), además de los nueve clasificados directos mejor clasificados en el ranking actualizado de la FIFA para noviembre.

El sorteo de la Copa Mundial se basará en la clasificación de la FIFA para los bombos 2 y 3. El bombo 4 incluirá a los seis equipos peor clasificados que clasificaron directamente, además de seis reservas que esperan a los ganadores de las eliminatorias de marzo.

Cuatro equipos europeos avanzarán mediante eliminatorias, y se disputarán dos plazas más en un cuadro global de seis equipos no europeos, que incluirá a Bolivia y Nueva Caledonia.

La clasificación de octubre confirmó el viernes los partidos de la eliminatoria africana del próximo mes para decidir qué equipo avanzará a la fase intercontinental. Los emparejamientos son Nigeria vs. Gabón y Camerún vs. Congo.

