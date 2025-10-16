Cristiano Ronaldo lidera la lista de Forbes de los mejor pagados, Messi le sigue y Lamine Yamal entró al Top 10

El portugués Cristiano Ronaldo volvió a liderar un año más la lista Forbes de los futbolistas mejor pagados en 2025, con $279 millones de dólares, mientras que el español Lamine Yamal, de 18 años, entró por primera vez en el Top 10 con $43 millones de dólares, tal y como publicó la revista estadounidense.

El portugués, que lidera el ranking desde 2019, volvió a la cima en 2025 gracias a su contrato con el Al Nassr (Arabia Saudita) hasta 2027, con el que ha recibido $279 millones de dólares, entre sus salarios con el club y sus patrocinadores. $24 millones menos que en 2024.

Solamente el boxeador estadounidense Floyd Mayweather, con $299 millones de dólares, en 2015 y $284 millones en 2018, superó las cifras de Cristiano en una lista Forbes, aunque no fue de futbolistas, sino de deportistas.

La novedad del ranking está en Lamine Yamal, el más joven del elenco, con $32 millones de dólares percibidos desde el Barcelona y $10 por sus patrocinadores. Durante el último año duplicó su audiencia en redes sociales hasta alcanzar casi 77 millones de seguidores.

En 97 publicaciones rastreadas por Two Circles, Yamal promedió más de 33 millones de vistas e interacciones.

Otro jugador que lleva el dorsal “10” en su camiseta y que está en la lista es el argentino Lionel Messi, segundo en la clasificación sólo por detrás de Cristiano, con $130 millones de dólares. A sus 38 años, el 8 veces ganador del Balón de Oro ingresa más por sus patrocinadores (70) que por el futbol (60).

El primer jugador que aparece en la lista que milita en un club europeo es el francés Kylian Mbappé, con $95 millones de dólares, $70 provenientes del futbol y $25 de patrocinios, en el cuarto puesto.

Su compatriota Karim Benzema (Al-Ittihad) está en el tercer puesto del ranking con $104 millones de dólares, mientras que el noruego Erling Haaland (Manchester City) es quinto con $79 millones, el brasileño Vinicius Jr (Real Madrid) es sexto con $60 y el egipcio Mohamed Salah (Liverpool) es séptimo con $55.

Los 3 últimos de la lista, en orden de mayor a menor puesto, son el senegalés Sadio Mané (Al Nassr) con $54 millones de dólares, el inglés Jude Bellingham (Real Madrid) con $43 millones y el ya mencionado Lamine Yamal con $42.

En conjunto, Forbes estima que los 10 jugadores de futbol mejor pagados del Mundo ganarán unos 808 millones de euros durante la campaña 2025-2026; sin embargo, el top ha bajado colectivamente casi un 4% desde la 2024-2025, en gran parte porque el brasileño Neymar Jr, el número 3 en la lista del año pasado (94 millones), cayó completamente del ranking tras su vuelta al Santos.

LaLiga es la mejor representada, con 4 jugadores (Mbappé, Bellingham, Vinicius y Lamine), seguida de la Saudi Pro League con 3 (Ronaldo, Benzema y Sadio Mané), y de la Premier League con 2, entre Haaland y Mohamed Salah. Messi sigue siendo el único representante de la MLS.

Además, 5 de los 10 futbolistas mejor pagados tienen 29 años o menos (la mayor proporción del ranking desde 2020) y la edad promedio de la lista se situó ligeramente por debajo de los 30 años, su nivel más bajo en 5 años gracias a la aparición de Yamal (18) y Bellingham (22).

