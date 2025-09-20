Cristiano Ronaldo y Joao Félix se dan banquete en goleada de Al Nassr

El Al Nassr sigue en gran forma con victoria 5-1 sobre Al Riyadh y un gran show de Cristiano Ronaldo y Joao Félix.

Los portugueses Cristiano Ronaldo y Joao Félix marcaron dos goles cada uno y Kingsley Coman también aportó su gol para lograr la contundente victoria en la tercera fecha de la Liga de Arabia Saudí.

De los cuatro partidos que ha disputado el Al Nassr, en tres de ellos han anotado cinco goles. Dos partidos anotaron cinco goles en la liga y el pasado miércoles por la primera fecha de la Champions de Asia.

Tras este partido, el Al Nassr está en el primer puesto con tres victorias en tres fechas con 12 goles a favor y uno solo en contra.

First one hits different 🤩

In front of our fans 💛 pic.twitter.com/VojVpw9sCU — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) September 20, 2025

Cristiano Ronaldo llega a 945 goles

Cristiano Ronaldo llega en gran estado de forma y tras su doblete llega a 945, más cerca de ser el primero con 1.000 anotaciones.

Ronaldo convirtió el 3-0 con una gran habilitación de Joao Félix y definió de pierna derecha para conseguir su primer gol en el partido.

CR7 marcó el quinto y último gol más fácil tras tener que empujar la pelota luego de un pase en el área de Coman que lo dejó solo en la portería.

Por su parte, Joao Félix anotó el primer gol empujando la pelota bajo el arco y luego metió una gran volea para el 4-0 parcial.

La llegada del joven portugués del Atlético de Madrid ha dado una gran potencia ofensiva al conjunto saudí que busca el título liguero, el que sería el primero para Cristiano Ronaldo.

Victories taste even better when celebrated together 🙌💛

pic.twitter.com/4Hq1Z4IN3h — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) September 20, 2025

El Al Ittihad de Karim Benzema también suma nueve puntos y será el club que defienda su campeonato y pelee la cima contra el Al Nassr, al menos en este arranque de temporada.

La próxima fecha por liga será precisamente ante Al Ittihad que definirá al primer lugar tras cuatro fechas.

