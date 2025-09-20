Fuerte amenaza en casa de un futbolista en Paraguay: “Ganen o plomo”

La violencia y la presión de algunos aficionados del fútbol paraguayo volvieron a quedar en evidencia este fin de semana. La familia de Derlis González, delantero de Olimpia, fue víctima de una amenaza luego del empate 1-1 ante Sportivo Trinidense en la decimotercera fecha del Torneo Clausura.

Durante la madrugada del sábado, desconocidos pintaron en la fachada de su vivienda la frase: “ganen o plomo”. El hecho, captado por cámaras de seguridad, ocurrió alrededor de la 01:00 hora local y, según relató el padre del jugador, Pablo González, fue ejecutado por dos personas que se trasladaban en motocicleta.

Posteo de la esposa de Derlis González en Instagram. pic.twitter.com/ji0NgJ8itF — Andrés Rolón (@AndresRolon86) September 20, 2025

“Esto ya cruza límites. Nosotros en casa no tenemos la culpa de las cosas que pasan en cancha”, declaró González en entrevista con radio Monumental. En esa misma línea, agregó: “Los jugadores tratan de hacer lo posible para ganar siempre”.

La situación también generó la reacción de la esposa del futbolista, Karimi Chávez, quien difundió en redes sociales una fotografía del mensaje intimidatorio. “Hay hinchas que mueren por su club, pero nada justifica que hagan esto”, escribió en su cuenta de Instagram.

Más incidentes y crisis deportiva en Olimpia

El caso de González no fue aislado. La prensa local reportó que la casa de Richard Ortiz, capitán del equipo, también fue pintada con mensajes ofensivos que exigían su salida del club y lo calificaban de “mercenario”. Ambos hechos se producen en medio de un momento deportivo muy complicado para Olimpia.

El equipo acumula 13 puntos en 13 jornadas y ocupa el décimo puesto entre doce equipos, muy lejos de los puestos de vanguardia. El líder, Guaraní, le saca ya 12 unidades de diferencia.

La dirigencia ha intentado corregir el rumbo con cambios en el banquillo. Desde enero pasaron cuatro entrenadores: Ramón Díaz, Fabián Bustos, Martín Palermo y, actualmente, Ever Almeida, quien asumió el 27 de agosto. Sin embargo, la situación no ha mejorado.

Derlis González, de 30 años, no estuvo en cancha frente a Trinidense por una lesión. Su carrera incluye pasos por clubes como Rubio Ñu, Guaraní, Olimpia, Basilea de Suiza, Dinamo de Kiev de Ucrania y Santos de Brasil, además de más de 50 partidos con la selección paraguaya. En 2019 incluso fue vinculado como posible refuerzo del Club América en México.

Hoy, en plena recuperación física, el atacante y su familia atraviesan un episodio que refleja la tensión que rodea a Olimpia y que abre un debate sobre los límites de la pasión futbolera en Paraguay.



