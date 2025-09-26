Cristiano Ronaldo celebra reencuentro con Benzema con el gol 947 de su carrera

Cristiano Ronaldo volvió a ser protagonista en el fútbol saudí. El delantero portugués anotó su gol número 947 como profesional en la victoria del Al Nassr Riyadh por 0-2 frente al Al-Ittihad, en un partido que reunió en el campo a dos viejos conocidos del Real Madrid: Ronaldo y Karim Benzema.

El encuentro tuvo un marcado tinte nostálgico. Sin embargo, la competitividad del luso se impuso a la melancolía del reencuentro. Cristiano no perdonó en el área y firmó el segundo tanto del encuentro con un remate de cabeza, tras una asistencia de Sadio Mané al filo del descanso.

Con esta anotación llegó a cuatro goles en la temporada de liga, solo uno menos que Joao Félix, actual máximo artillero del torneo.

Un Al Nassr sólido y un Al-Ittihad sin respuestas

El triunfo consolida al Al Nassr en lo más alto de la clasificación con pleno de victorias en las primeras cuatro jornadas. La incorporación de Joao Félix y Kingsley Coman ha transformado el ataque del conjunto saudí, que ahora ofrece a Cristiano un flujo constante de balones por dentro y por las bandas. Además, la llegada del defensa Iñigo Martínez ha brindado mayor solidez en la zaga, cerrando las grietas que la temporada pasada habían sido un problema recurrente.

En este partido, Mané abrió el marcador con una volea impecable dentro del área a los diez minutos, después de una acción individual de Coman por el costado derecho. Félix, aunque no encontró portería, fue decisivo en la presión y en la generación de espacios, dejando en evidencia a la defensa rival.

En contraste, Benzema tuvo una actuación discreta. El francés se vio aislado y con pocas opciones, incapaz de generar peligro real ante una defensa que lo controló de principio a fin. Apenas dejó un destello de calidad con un remate técnico, invalidado por posición adelantada.

Durante la segunda mitad, el Al Nassr mantuvo el control sin sobresaltos. Cristiano estuvo cerca de marcar su segundo de la noche, aunque desperdició una ocasión clara al enviar el balón por encima del travesaño desde corta distancia.

Pese a ese fallo, el portugués terminó la jornada con una sonrisa: volvió a marcar, reforzó su lugar en la tabla de goleadores y, lo más importante, guio a su equipo hacia un liderato que se perfila como clave en la lucha por el título de la Liga de Arabia Saudí.



