Real Madrid vs. Atlético de Madrid: 5 datos que tiene el derbi de Madrid en La Liga

El Real Madrid y Atlético de Madrid chocan este fin de semana en el derbi por La Liga en el que los Merengues buscan extender su liderato y los Colchoneros subir puestos.

Los blancos tienen 18 puntos de 18 posibles en el primer puesto. Por su parte, el Atleti registra 9 puntos con dos victorias, tres empates y una derrota.

A continuación, esta es una lista de 5 datos previo al Derbi de Madrid

Atlético de Madrid se pone fuerte en casa

Solo dos equipos visitantes han logrado una victoria contra el Atlético como visitante en los 50 partidos en el Wanda Metropolitano.

Barcelona, con dos victorias, y Osasuna son los dos equipos que se han llevado los tres puntos en el Metropolitano.

Real Madrid sin victorias en 3 años comos visitante

El Real Madrid tiene tres años sin ganar, con 4 partidos, en el Metropolitano.

La pasada campaña perdió su encuentro de la Liga de Campeones por 1-0, aunque luego se clasificó en los penaltis, e igualó su duelo en LaLiga (1-1).

En la temporada 2023-2024 cayó por 3-1 en el campeonato y cedió por 4-2 en la prórroga en los octavos de final de la Copa del Rey. No gana allí desde el 1-2 del 18 de septiembre de 2022.

Atleti buscará romper su falta de victorias en el Derbi

5 derbis sin perder con el Real Madrid encadena el Atlético, antes de su enfrentamiento en el Metropolitano, con cuatro empates a uno y una victoria por 3-1.

Madrid busca el pleno en Europa

18 puntos ha logrado el Real Madrid en este curso, un pleno que sólo emulan el Bayern Múnich en Alemania, el Liverpool en Inglaterra y el Nápoles en Italia en las cinco grandes ligas europeas.

Jan Oblak no ha podido resguardar su arco

El Atlético ha logrado dejar la portería a cero en un solo partido en esta campaña, en la que han encajado 10 goles en sus 7 partidos oficiales de esta temporada, seis de ellos concentrados en los últimos tres.

Sigue leyendo:

– Andrés Guardado criticó la mentalidad del futbolista mexicano

– La tarjeta verde será probada en el Mundial Sub-20 de Chile

– Sergio Busquets anuncia su retiro de las canchas