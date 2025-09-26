La tarjeta verde será probada en el Mundial Sub-20 de Chile

El fútbol cada vez se adapta más al uso de la tecnología. En el Mundial Sub-20 de Chile, torneo en el que participará la selección mexicana, la FIFA probará una nueva herramienta: la tarjeta verde y la revisión de video.

El sistema de revisión de video (FSV, por sus siglas en inglés), es una nueva implementación que podrá ser probada en esta copa del mundo. A partir del 27 de septiembre se podrá apreciar esta nueva herramienta que tendrán los entrenadores.

La tarjeta verde y el sistema de revisión de video surge como una alternativa a las naciones que no cuentan con los recursos necesarios para tener múltiples cámaras en los partidos y árbitros capacitados en el sistema VAR.

🏆 La FIFA prepara dos cambios innovadores para el Mundial Sub 20



🖥️ La implementación de FVS: una nueva dinámica para las decisiones arbitrales

🟩 Tarjeta verde para solicitar revisión en un VAR simplificado



⁉️ ¿Cuál es la diferencia con el VAR? Este sistema requiere menos… pic.twitter.com/UX85EhuQlq — telefe (@telefe) September 23, 2025

Cada seleccionador tendrá dos tarjetas verdes a sus disposición. Esta nueva cartulina, cuando es mostrada al juez principal, el compromiso se detendrá para que pueda ser revisada una sentencia previa por parte de los árbitros. En este sentido, los entrenadores ahora podrán desafiar las decisiones arbitrales.

En caso de que el juez principal tenga que revertir una decisión porque se equivocó, la tarjeta verde será devuelta al entrenador. En caso de que el desafío sea infructuoso, el seleccionador perderá una oportunidad de revisión de video. Esta es una modalidad vista antes en el baloncesto.

No está de más mencionar que esta tarjeta verde ya fue implementada en el Mundial femenino Sub-20 de Colombia y en algunos torneos juveniles. Al igual que el VAR en sus inicios, los “Conejillos de Indias” son los futbolistas que participan en torneos juveniles.

Cuándo se podrá solicitar la revisión

Validación de goles: Revisar si un gol fue legítimo o si hubo una infracción previa (como fuera de juego o falta).

Decisiones de penal: Para confirmar o anular la concesión de una pena máxima.

Expulsiones por roja directa: Verificar la infracción que conllevó a la expulsión.

Errores de identidad: Cuando el árbitro amonesta o expulsa al jugador equivocado.

🔴El 'VAR simplificado', el FVS, vuelve en el Mundial Sub-20 de la Fifa en Chile: los DT pedirán revisión con una tarjeta verde🔽 https://t.co/sXBwJOYwvD pic.twitter.com/Lmgz59glk8 — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) September 26, 2025

