Las mascotas del mundial ya tienen rostro: Zayu, un jaguar mexicano, Clutch, un águila calva y Maple, un alce canadiense

FIFA ha presentado de manera oficial a las mascotas que animarán la Copa del Mundo del 2026. Son personajes ficticios y antropomorfos que reflejan la cultura de cada uno de los países anfitriones: Zayu, un jaguar mexicano, Clutch, un águila calva y Maple, un alce canadiense.

Mediante un comunicado de prensa, el máximo organismo del fútbol mundial explicó que cada uno de los personajes tiene nombre, uniforme, posición en el campo y está inspirado de una especie endémica de cada una de las naciones que albergarán el magno torneo:

Zayu es un jaguar mexicano con uniforme verde, inspirado en la fauna y la riqueza cultural de México. El jaguar ha sido figura central en diversas civilizaciones prehispánicas, asociado con poder y misticismo. Dentro del terreno de juego él se encargará de meter los goles, ya que juega en la posición de delantero.

Clutch es un águila calva, símbolo de la libertad, la fuerza y la audacia de Estados Unidos. Tiene un espíritu insaciable, una curiosidad sin límites y un optimismo inquebrantable. Se familiariza con todas las culturas y disfruta cada partido y cada momento al máximo. Su posición está en el mediocampo y será el encargado de armar las jugadas. El color de su uniforme es el azul.

Maple es un alce vestido canadiense con uniforme rojo. Es una especie característica de los bosques del norte del país y es un símbolo de fuerza y resistencia. Maple es el guardameta y luce orgulloso los guantes de portero.

Fuera del campo también tienen su propio personalidad, ya que la FIFA busca dar un significado aún más profundo a estos personajes.

Zayu promueve la cultura mexicana a través del baile, la gastronomía y la tradición, además de unir a personas de diferentes países con su pasión y orgullo. Además de un deportista, Zayu es un símbolo de celebración y encuentro de culturas que lleva consigo el alma de México a donde quiera que vaya.

Clutch tiene una personalidad arrolladora y, aunque le encanta el deporte, fuera de la cancha es capaz de unir a las personas que le rodean en cualquier ambiente y es un ejemplo de que para volar alto solo hay que mostrar voluntad, pasión y darlo todo.

Maple es un apasionado del arte urbano, amante de la música y destaca por su creatividad, resiliencia y auténtico individualismo. Con su extraordinaria fortaleza y liderazgo, así como su estilo incomparable, Maple tiene un sinfín de historias que contar.

Las tres mascotas fueron presentadas en sociedad mediante un video publicado en las redes sociales oficiales de la FIFA, en el que se percibe su personalidad y donde se muestra su entorno.

“Permítanos presentarnos oficialmente”, se lee en la publicación que acompaña el clip animado.

Allow us to officially introduce ourselves. #WeAre26 | #FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 25, 2025

“Ellos ganarán corazones y provocarán celebraciones en América del Norte y en todo el mundo. Ya me los puedo imaginar con camisetas infantiles, leyendas del fútbol que chocan los cinco y protagonizando videojuegos jugados por millones de personas en todo el mundo. ¡Estoy deseando conocerlos en persona, Maple, Zayu y Clutch!”, comentó el presidente de la FIFA Gianni Infantino.

El Mundial del 2026 se disputará en Norteamérica del 11 de junio al 19 de julio del 2026 y será el primer que cuente con 48 equipos y en el que se disputarán 104 partidos en 16 ciudades diferentes de 3 países distintos.

Será el 5 de diciembre cuando se realice el sorteo que definirá los grupos en los que se ubicará cada equipo clasificado y las sedes en las que jugará cada uno. Seguramente allí estarán presentes Zayu, Clutch y Maple.

Sigue leyendo:

– FIFA revela nombres y otros detalles de las mascotas del Mundial 2026; habrá una por país

– Bolivia se mete al repechaje para el Mundial 2026 y Venezuela queda fuera

– Colombia advierte que va por el Mundial de 2026