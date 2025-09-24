FIFA revela nombres y otros detalles de las mascotas del Mundial 2026; habrá una por país

Este miércoles la FIFA sorprendió con un adelanto de las mascotas que animarán la Copa del Mundo del 2026 que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá.

Mediante un misterioso video que difundió en redes sociales, el máximo organismo de fútbol del mundo reveló los nombres de los tres personajes que animarán el torneo, cada uno de los cuales representará una posición en el campo de juego y a uno de los países anfitriones.

Entre sombras y tomas rápidas se aprecia que “Maple” representará a Canadá, “Zayu” a México y “Clutch” a Estados Unidos.

El “embajador” canadiense toma la posición de portero, según el clip, mientras que el mexicano es el delantero y el estadounidense es mediocampista.

Meet Maple, Zayu and Clutch. The official #FIFAWorldCup mascots for 2026! pic.twitter.com/A27AcWX91h — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 24, 2025

Aunque aún se desconoce si estos animadores representarán animales, las teorías basadas en lo poco que se vislumbra en el video ya comenzaron y apuntan a que son seres antropomorfos, es decir, humanoides, pero inspirados en una especie, según elementos clave que se aprecian entre las siluetas.

Maple parece ser un león y su nombre estaría basado en el arce, el árbol más conocido de Canadá.

Zayu tiene una cola de felino que podría ser un jaguar, una especie icónica de México desde la época prehispánica.

Finalmente, Clutch tiene cola de ave y podría ser un águila calva, emblema del país y que simboliza la libertad en Estados Unidos.

Un día antes, debido a las pistas previas, se supo que cada personaje vestirá un color relacionado con la bandera del país: el canadiense de rojo, el mexicano de verde y el estadounidense de azul.

All good things come in threes 👀 pic.twitter.com/GeCv2kHGdk — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 23, 2025

La identidad completa de las mascotas podríamos conocerla antes del 5 de diciembre, ya que ese día se realizará el sorteo que definirá los grupos de las selecciones participantes y sería la ocasión perfecta para la presentación oficial de estos animadores.

