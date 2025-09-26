Revelan votación que entregó el Balón de Oro a Ousmane Dembélé sobre Lamine Yamal

La revista France Football hizo pública la votación que definió al ganador del Balón de Oro 2025. El resultado confirmó la amplia diferencia con la que Ousmane Dembélé superó a Lamine Yamal, dejando claro que el jugador del PSG vivió una de las mejores temporadas de su carrera.

Dembélé obtuvo un total de 1,380 puntos frente a los 1,059 que logró el joven prodigio del Barcelona. La distancia de 321 votos marca una de las mayores diferencias en los últimos años. En comparación, el español Rodri se coronó en 2024 con apenas 41 votos de ventaja sobre Vinicius Jr.

El podio lo completó el portugués Vitinha con 703 puntos, seguido por el brasileño Raphinha con 620. Más abajo aparecieron nombres como Achraf Hakimi, Kylian Mbappé, Khivitcha Kvaratskhelia y Scott McTominay, quienes también recibieron apoyos, aunque muy por detrás de los primeros lugares.

✨ What you need to know about Ousmane Dembélé's victory #ballondor pic.twitter.com/asmqUuDgPY — Ballon d'Or (@ballondor) September 26, 2025

El detalle de la votación y el contraste con el Balón de Oro femenino

El desglose reveló que 73 de los cien periodistas que integran el jurado colocaron a Dembélé como el mejor del año. En contraste, Lamine Yamal fue elegido en primer lugar por 11 votantes, mientras que Vitinha recibió seis apoyos de máxima preferencia. Raphinha fue considerado el número uno por cuatro miembros, Hakimi por tres, y Mbappé, Kvaratskhelia y McTominay recibieron uno cada uno.

En el apartado femenino, la votación estuvo mucho más cerrada. Aitana Bonmatí, quien brilló en la Champions League y la Eurocopa, terminó con 506 puntos. Sin embargo, su compatriota Mariona Caldentey, campeona de Europa con el Arsenal, quedó a solo 28 votos de distancia con 478.

✨ Everything you need to know about the third Aitana Bonmati's victory #ballondor pic.twitter.com/WDnEPcDdum — Ballon d'Or (@ballondor) September 26, 2025

La inglesa Alessia Russo completó el podio con 420 unidades tras ser campeona continental tanto con Inglaterra como con el Arsenal. Alexia Putellas, que conquistó el premio en 2021 y 2022, ocupó el cuarto lugar con 388. Más atrás quedaron Chloe Kelly (233) y Patricia Guijarro (157).

La publicación de los resultados confirma cómo la valoración de los periodistas varía según títulos colectivos, rendimiento individual y regularidad. En el caso de Dembélé, el reconocimiento fue prácticamente unánime, mientras que en la rama femenina el galardón se decidió por un margen mucho más apretado, reflejando el nivel competitivo que atraviesa el fútbol europeo.



