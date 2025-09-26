Xabi Alonso elogió a Busquets por su retiro: “Iba un segundo por delante”

Xabi Alonso, actual entrenador del Real Madrid, no pasó por alto el anuncio de Sergio Busquets, quien a sus 37 años confirmó que se retirará al finalizar la temporada con el Inter Miami. Ambos compartieron vestuario en la selección española que conquistó títulos históricos y, en ese contexto, el técnico ensalzó la figura de su excompañero.

“Le felicito por toda la carrera que ha tenido. Busi ha sido un gran compañero, disfrutamos mucho jugando juntos en la selección“, declaró Alonso, subrayando la relevancia del mediocampista dentro de cualquier equipo en el que jugó.

El entrenador vasco destacó, sobre todo, la inteligencia táctica de Busquets. “Es de los jugadores que sustenta al equipo. Colectivo, generoso, muy inteligente en la toma de decisiones, en saber anticiparse a lo que va a pasar. No era el más rápido pero sí de cabeza. Siempre iba un segundo por delante y tomaba las decisiones correctas“, afirmó.

Alonso, quien se prepara para el Derbi de Madrid, cerró su mensaje con una felicitación y un deseo para el futuro de su excompañero: “Que disfrute los últimos partidos que le quedan y enhorabuena por una brillante carrera. Que descanse que luego seguramente volverá al verde”.

Una carrera marcada por la lealtad y la estabilidad

El anuncio de Busquets llegó a través de un video en redes sociales. En él, el mediocampista agradeció todo lo vivido y confirmó que pondrá fin a su carrera al concluir la temporada de la MLS.

“Estos serán mis últimos meses en el terreno de juego. Me retiro muy feliz, orgulloso, pleno y sobre todo agradecido. Muchas gracias a todos, hasta pronto”, expresó.

El jugador nacido en Badia del Vallés construyó una trayectoria que se distingue por la fidelidad: solo vistió dos camisetas. Con el FC Barcelona disputó 722 partidos, marcó 18 goles y dio 46 asistencias en más de 56,000 minutos. Fue pieza esencial en el engranaje del famoso tiki-taka, que llevó al club catalán a dominar Europa.

“Gracias a todos y al fútbol por tanto. Siempre seréis parte de esta historia tan bonita (…) El fútbol me ha regalado vivencias únicas, en lugares maravillosos junto a los mejores compañeros de viaje”, añadió Busquets en su mensaje de despedida.

En su etapa actual, con el Inter Miami, sigue siendo protagonista. Bajo la dirección de Javier Mascherano, ha disputado 38 partidos en la temporada, entre Leagues Cup y Mundial de Clubes, aportando ocho asistencias.

Su salida marcará el cierre de una era para el fútbol español y mundial, dejando un legado de constancia, lectura de juego y compromiso colectivo.



