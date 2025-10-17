Mikel Arriola adelantó que restan detalles para que Cristiano Ronaldo juegue en el Estadio Azteca

Mikel Arriola, Comisionado Presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, confirmó este jueves que solo restan detalles para que el astro portugués Cristiano Ronaldo y la selección de Portugal se conviertan en el adversario de México para reinaugurar el Estadio Azteca en la fecha FIFA de marzo

Entrevistado en el marco de lanzamiento de la campaña rosa en la lucha contra el cáncer de mama y que el próximo 19 de octubre se conmemora el día internacional en la lucha contra esta terrible enfermedad, el alto dirigente del fútbol de México expuso que el acuerdo para ver en México a Cristiano Ronaldo.

Mikel Arriola afirma que SÍ habrá duelo entre el Tricolor y Portugal en la reapertura del Estadio Azteca, asegurando que Cristiano Ronaldo estará presente por contrato🏟️⚽️ pic.twitter.com/8JjB6FlBgT — Claro Sports (@ClaroSports) October 17, 2025

“Lo más probable es que sea Portugal. Faltan detalles, pero yo diría que ya está cerrado. Yo veo a Cristiano que siempre quiere estar y es parte del contrato. Si está en condiciones, jugará”, afirmó el directivo, aunque frente a la declaración del dirigente cabe señalar que todo podría cambiar si Portugal es enviado al repechaje del Mundial que se jugaría en la fecha FIFA de marzo.

El titular de la Federación Mexicana de Fútbol, destacó que el proyecto de la selección de México es enfrentar a adversarios de máximo nivel en los meses que restan para el inicio del Mundial 2026, más allá de que algunos partidos se jueguen en fechas fuera del calendario de FIFA y sea contra equipos de Primera División.

La participación de CR7 se incluiría en el contrato ✍🏼️#TeDaMásEmociones #CristianoRonaldo pic.twitter.com/V4ViWPyusv — La Octava Sports (@laoctavasports) October 17, 2025

“El plan es jugar partidos triple A. Ya jugamos contra Asia, Japón, y estamos en la etapa final de cuatro partidos con CONMEBOL. Javier está buscando los perfiles, nos comprometemos a maximizar el resultado”, destacó el dirigente.

Espaldarazo a Javier Aguirre

Por otra parte, Mikel Arriola respaldó de nueva cuenta el proceso de Javier Aguirre, sobre todo después de los rumores de un posible cese del estratega nacional por las dudas que genera el proceso del técnico nacional a ocho meses del Mundial.

“¿En qué está Javier? Está buscando. Está buscando los perfiles que le gustan. Él obviamente lo que está viendo es qué jugadores enfrentan las circunstancias, de qué manera. Entonces yo subrayo que hay un grupo muy importante hoy en México entre federativos, cuerpo técnico y jugadores, que estamos pensando solamente en el Mundial y que sea un buen Mundial“, dijo Mikel.

Una intensa preparación

Respecto a los meses que restan para el Mundial 2026, el dirigente dijo que jugará p. r lo menos quince partidos de preparación, lo doble que el resto de selecciones nacionales en el orbe: “A lo que nosotros nos comprometemos es sacar el trabajo para maximizar el resultado.

“Vamos a tener 15 partidos ya con los que hemos jugado en esta fase, 15 partidos que explican el doble de los partidos que va a tener cualquier otra selección. Y luego, jugando liguilla sin seleccionados, como se le presentó a los dueños, vamos a tener más o menos entre cinco y seis semanas de tiempo con la selección”, finalizó.

