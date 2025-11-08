Ignacio Ambriz anticipa la salida de James Rodríguez del club

El Club León tuvo una campaña para el olvido. Los esmeraldas llegan a la última jornada de la Liga MX sin ninguna posibilidad de meterse en el Play-In. El último partido de “La Fiera” tiene tintes de despedida por la posible salida de James Rodríguez.

Desde hace varios meses algunos reportes anticipaban la inconformidad de James Rodríguez dentro del Club León. El exjugador del Real Madrid podría jugar su último partido con el club. Ignacio Ambriz dio pistas sobre su posible salida. “Nacho” admitió no haber podido sacar todo el potencial del colombiano.

“Son jugadores que se extrañan mucho no sólo futbolísticamente, sino por la afición, son jugadores muy cercanos y la afición los quiere, los respeta. Las cosas no salieron como uno esperaría, no se le sacó el provecho como se le debió haber sacado, pero el balón sigue rodando y esperar cómo termina este último partido. Hoy lo vi entrenar bien y esperar cómo puede terminar todo esto”, dijo el estratega mexicano.

🗣️ "Las cosas no salieron tan bien como lo queríamos, no se le sacó el provecho de lo que realmente se le tenía que haber sacado"



🟢 Ignacio Ambriz, DT de León, aseguró que extrañarán a James Rodríguezhttps://t.co/tEhuZOQUTk — AS Colombia 🇨🇴 (@AS_Colombia) November 6, 2025

James Rodríguez llegó al conjunto esmeralda en enero de 2025. Según datos de Transfermarkt, el contrato del mediocampista sudamericano finaliza el 31 de diciembre. A partir de ese momento James se convertirá en agente libre.

¿Hay reemplazo para James Rodríguez?

La salida de James sería un golpe duro para el Club León. A pesar de que no tuvo un rendimiento estelar, el colombiano por momentos demostró ser un jugador diferente. A los esmeraldas les toca visitar el mercado de invierno con toda las complicaciones que eso representa.

“No te voy a negar que por ahí la película en mi casa me ha pasado; luego me gusta manejar mucho, me salgo a la carretera a correr un poquito y calmarme, y me he dicho: esta película ya la vi. Entiendo que hoy el mercado en diciembre es mucho más complicado, más difícil poder que alguien te suelte a alguien; algunos los tendrás que ir a buscar afuera, otros, bueno, buscar aquí en el mercado mexicano cómo poder hacerle”, agregó.

James Rodríguez jugó 33 partidos con el León. Durante esa cantidad de encuentros el colombiano marcó 5 goles y concedió 8 asistencias. “La Fiera” debe reforzarse en el mercado para dejar atrás esta mala temporada, campaña en la que quedaron penúltimos en la clasificación general.

Sigue leyendo:

– Ignacio Ambriz le habría dado la espalda a la Liga MX por la MLS

– James Rodríguez no continuaría en el León por los malos resultados

– El León vio frustrados sus planes con James Rodríguez

– Julián Quiñones podría abandonar el fútbol de Arabia Saudita