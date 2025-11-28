Irán alega negativa de visas y boicotea sorteo del Mundial 2026

Irán anunció que no enviará a su delegación al sorteo del Mundial 2026, programado para el 5 de diciembre en Washington, luego de que Estados Unidos negara visas a varios de sus representantes. La decisión fue confirmada por la agencia estatal IRNA, que informó que el país optó por un boicot ante lo que considera un trato injustificado y ajeno al deporte.

El portavoz de la federación iraní, Amir-Mahdi Alavi, señaló que los problemas con las visas exceden cualquier criterio deportivo. “Las decisiones tomadas no tienen nada que ver con el deporte y los miembros de la delegación iraní no participarán en el sorteo del Mundial”, afirmó.

Según explicó, la federación ya comunicó la situación a la FIFA con la esperanza de que el organismo pudiera intervenir, aunque hasta ahora no han recibido respuesta.

Tensiones políticas y un pedido directo a FIFA

La ausencia de comentarios formales por parte de la Casa Blanca alimentó aún más la polémica. La prensa iraní recordó que la administración del presidente Donald Trump anunció en junio una prohibición de viaje para ciudadanos de 12 países, entre ellos Irán. La lista también incluye a Haití, que calificó recientemente al Mundial. Aunque el gobierno estadounidense había prometido excepciones para “cualquier atleta o miembro de un equipo deportivo […] viajando por motivos relacionados con el Mundial, Olimpiadas u otro evento deportivo importante”, no está claro si esta excepción aplica para el sorteo.

La delegación que planeaba asistir a Washington habría estado encabezada por Mehdi Taj, presidente de la Federación Iraní de Futbol y una figura de alto rango dentro de la Confederación Asiática. Taj también forma parte de dos comités de FIFA con responsabilidad sobre competencias globales y el futbol de selecciones masculinas. La no emisión de visas lo deja fuera de un evento clave antes del torneo que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México, que por primera vez contará con 48 equipos.

En Teherán, la federación insistió en que el gesto estadounidense responde a factores políticos, no deportivos. Mehdi Taj aseguró que ya informaron a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, sobre esta postura y pidieron al organismo separar los conflictos diplomáticos de las actividades futbolísticas. Hasta ahora, FIFA no ha emitido un comunicado oficial.

Las tensiones entre Washington y Teherán no son nuevas. Más de cuatro décadas de fricciones, intentos de negociación nuclear intermitentes y episodios recientes de escalada militar han marcado la relación bilateral. La realización del sorteo en territorio estadounidense volvió a colocar esas tensiones en primer plano y, para Irán, el episodio confirma que las diferencias políticas impactan también en el ámbito deportivo.

En lo estrictamente futbolístico, Irán aseguró su clasificación al Mundial en marzo y se prepara para disputar su séptima participación. El cruce más recordado con Estados Unidos ocurrió en Francia 1998, cuando los iraníes ganaron 2-1 en un partido considerado un hito nacional. En Qatar 2022, sin embargo, una derrota 1-0 ante el combinado estadounidense selló su eliminación en fase de grupos.

Con el boicot al sorteo, Irán suma un capítulo más a un historial complejo, mientras la comunidad internacional espera una posible intervención de FIFA para evitar que las tensiones políticas alteren el camino hacia la próxima Copa del Mundo.



