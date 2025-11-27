Sheinbaum evalúa si viaja a EE.UU. al sorteo del Mundial de Fútbol 2026, espera que Trump confirme asistencia

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, indicó este jueves que aún está evaluando su posible asistencia al sorteo oficial del Mundial de Fútbol 2026, programado para el próximo 5 de diciembre en Washington, D.C.. La mandataria aclaró que su decisión final dependerá de las gestiones diplomáticas que se realicen con Estados Unidos.

Sheinbaum señaló que está analizando si viaja el próximo 5 de diciembre a Washington para acudir al sorteo del Mundial de Fútbol 2026.

“Estamos en esa definición… estamos viendo si vamos”, refiriéndose al evento que definirá los grupos y horarios de los partidos del torneo, que México coorganiza junto con Estados Unidos y Canadá.

La presidenta mexicana explicó que su equipo está pendiente de la confirmación de otros líderes internacionales, entre ellos el presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro canadiense Mark Carney. Sheinbaum añadió que, una vez se confirme su presencia, podrá tomar una decisión sobre su asistencia.

Carney confirma su asistencia

El miércoles, Mark Carney anunció que asistirá al sorteo en Washington y aprovechó la oportunidad para confirmar que sostendrá una reunión con el presidente Trump durante su visita.

En cuanto a la posibilidad de que Sheinbaum se reúna con Donald Trump, la mandataria evitó comentar al respecto, aunque aclaró que la invitación que recibió para asistir al evento fue por parte de la FIFA, no del gobierno de Estados Unidos.

“Vamos a ver si hay una reunión, pero esencialmente el evento del viernes 5 de diciembre es el sorteo de la FIFA para definir horarios, quién va a competir con quién”, señaló Sheinbaum.

Gestiones con Estados Unidos

La presidenta subrayó que su participación en el sorteo de la Copa del Mundo será definida una vez que se concreten las gestiones con el país anfitrión, Estados Unidos.

“Hay que ponerse de acuerdo con el país anfitrión”, destacó.

El sorteo del Mundial 2026 será un evento clave, ya que marcará uno de los hitos más importantes antes del inicio del torneo, en el que México, Estados Unidos y Canadá compartirán la organización. La fecha del sorteo coincidirá con la definición de los grupos de la primera fase del Mundial, así como el calendario de partidos y los estadios donde se jugarán.

México, sede del Mundial 2026

El Mundial 2026 será histórico, ya que será la primera vez que se celebre en tres países simultáneamente. México será sede de varios partidos en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, y la Copa del Mundo marcará el regreso de México como anfitrión de la fase de grupos, después de haber sido sede en 1970 y 1986.

El sorteo será transmitido en vivo y será el primer gran paso hacia el Mundial más grande de la historia, con 48 equipos y partidos en 16 ciudades.

