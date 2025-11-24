Sheinbaum advierte a Perú que asalto a embajada mexicana en Lima viola soberanía y ley internacional

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó este lunes su firme postura ante cualquier intento del gobierno de Perú de ingresar a la Embajada de México en Lima para detener a la exprimera ministra Betssy Chávez, quien desde hace tres semanas se encuentra asilada en dicha sede diplomática.

Sheinbaum advirtió que tal acción constituiría una “violación grave” de la soberanía mexicana y de las leyes internacionales.

La advertencia de Sheinbaum

En su conferencia de prensa, la mandataria mexicana dejó claro que cualquier intento de ingresar a la embajada mexicana para capturar a Chávez violaría las normas internacionales, subrayando que “nada más” se trata de una cuestión de respeto a las leyes internacionales y la soberanía del país.

“Violaría todas las leyes internacionales. El asunto es si se comete una irregularidad internacional, una violación a la soberanía”, expresó Sheinbaum, en referencia a las declaraciones del presidente interino de Perú, José Jerí, quien había señalado que su gobierno no dudaría en ingresar a la embajada para detener a Chávez, quien solicitó asilo político en México.

Precedente diplomático: el asalto en Ecuador

La presidenta también recordó el asalto a la Embajada de México en Ecuador en abril de 2024, cuando fuerzas policiales y militares ecuatorianas irrumpieron en la legación mexicana en Quito con el objetivo de capturar al exvicepresidente Jorge Glas.

Sheinbaum calificó este hecho como una clara “violación a las leyes internacionales”, reiterando que cualquier intento de vulnerar la integridad de una embajada es inaceptable.

“La vulneración de derechos internacionales en este sentido sería muy grave. El derecho de asilo de Chávez está plenamente protegido por las leyes internacionales de derechos humanos. Este es un derecho dentro del marco de las relaciones internacionales y sus leyes”, agregó Sheinbaum.

Betssy Chávez y el derecho de asilo

Chávez, quien fue primera ministra durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo, ha permanecido en la Embajada de México en Lima desde que solicitó asilo político a principios de noviembre. La exfuncionaria peruana está a la espera de que el gobierno peruano apruebe el salvoconducto que le permita abandonar el país para viajar a México, donde podrá recibir protección bajo el asilo otorgado.

La crisis diplomática entre México y Perú

El conflicto diplomático entre ambos países se remonta a diciembre de 2022, cuando el gobierno de Perú declaró persona non grata al entonces embajador mexicano en Lima, tras las críticas de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México en ese entonces, al proceso de destitución de Castillo. Desde ese incidente, las relaciones diplomáticas entre México y Perú han estado marcadas por tensiones constantes, que se han reavivado ahora con la presencia de Chávez en la embajada mexicana.

Apoyo a la vía diplomática

Sheinbaum reiteró que el gobierno mexicano sigue apostando por el diálogo y la diplomacia para resolver cualquier diferencia con Perú.

“El diálogo siempre es lo mejor. Se pueden tener diferencias y se opina. Ellos tomaron la decisión de romper las relaciones con México, pero una intervención en la embajada, pues no”, concluyó.

México continúa defendiendo su postura de proteger el derecho de asilo de Betssy Chávez, mientras se mantiene firme en su respeto a las leyes internacionales y la soberanía nacional. En tanto, la situación sigue generando tensiones entre ambos países, con la comunidad internacional observando de cerca el desarrollo de este conflicto diplomático.

