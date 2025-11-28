Javier Milei no asistirá al sorteo del Mundial 2026 en Washington

El presidente de Argentina, Javier Milei, decidió no viajar a Estados Unidos para el sorteo del Mundial de 2026 que se realizará el próximo 5 de diciembre en Washington con la presencia de su homólogo estadounidense, Donald Trump.

“El presidente de la Nación ha decidido no realizar el viaje previsto para presenciar el sorteo del mundial de fútbol a realizarse el próximo 5 de diciembre en Washington“, informó este jueves el jefe de Gabinete de Argentina, Manuel Adorni, a través de la red social X.

El jefe de gabinete argentino no brindó explicaciones sobre la decisión presidencial.

El pasado 17 de noviembre, fuentes del Gobierno argentino habían confirmado que Milei viajaría a Estados Unidos para participar del sorteo.

En la ceremonia del 5 de diciembre se definirán los grupos de la primera fase del certamen a disputarse entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, al que la selección Argentina se clasificó en el primer lugar de las eliminatorias sudamericanas.

Milei, que viajó por última vez a Washington en octubre pasado para entrevistarse con Trump, considera a Estados Unidos como uno de sus principales aliados en materia de política internacional.

Presidenta de México analiza si viajará al sorteo del Mundial 2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló este jueves que está analizando asistir al sorteo del Mundial de Fútbol 2026, programado para el próximo 5 de diciembre en Washington.

Sheinbaum aclaró que su asistencia aún depende de las gestiones diplomáticas con Estados Unidos.

“Estamos en esa definición, mañana en ocho, el 5 (de diciembre) es el sorteo, estamos viendo si vamos”, explicó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La gobernante mexicana detalló que su equipo está evaluando si acudirán otros líderes internacionales, como el primer ministro canadiense, Mark Carney, y el presidente estadounidense, Donald Trump.

“Estamos viendo si va a ir el primer ministro Carney, si el presidente Trump confirmó que va a estar y, a partir de ahí… pues ya podríamos informarles a todos”, puntualizó.

El miércoles, Carney confirmó a periodistas que asistirá la próxima semana al sorteo, en el que tiene previsto reunirse con Trump.

